Quảng Bình: Bắt giam cán bộ tư pháp phường nhận hối lộ

Ngày 25.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TX.Ba Đồn vừa có lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với ông Phạm Văn Tuyến (43 tuổi, tổ dân phố Trường Sơn, P.Quảng Long), cán bộ tư pháp tại P.Quảng Long về hành vi nhận hối lộ.

Ông Tuyến (áo xám, quần đen) bị bắt giữ về hành vi nhận hối lộ

Theo đó, ông Tuyến là cán bộ tư pháp làm việc tại UBND P.Quảng Long, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, ông Tuyến đã nhận tiền hối lộ của một hộ dân trên địa bàn P.Quảng Long để làm hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất.

Ngày 22.3, Cơ quan CSĐT, Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Tuyến về hành vi nhận hối lộ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, ngày 18.11.2022, chính quyền địa phương tỉnh Quảng Bình xác minh nghi vấn một cán bộ phường nhận số tiền 100 triệu đồng từ người dân để làm sổ đỏ.

Sự việc khởi đầu từ gia đình ông Trần Văn Sáo (68 tuổi, P.Quảng Long, TX.Ba Đồn) có một thửa đất. Sau khi người thân qua đời, các anh em trong gia đình không đồng thuận về việc sang tên, đổi chủ.

Khi đó, ông P.V.T (cán bộ phường) hứa sẽ làm thủ tục pháp lý để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Sáo và nhận số tiền khoảng 110 triệu đồng gọi là các "chi phí" để thực hiện.

Không lâu sau đó, gia đình ông Sáo đã đồng thuận với nhau về việc sang tên đổi chủ. Tuy nhiên sau khi đưa tiền cho ông T., suốt gần 2 năm, gia đình vẫn chưa làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.