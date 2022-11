Quảng Bình: Bắt giữ nghi phạm gây hàng loạt vụ trộm cắp trong thành phố

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng một số đơn vị công an các huyện, thị xã, TP.Hải Dương cùng các đơn vị thuộc Bộ Công an và công an một số tỉnh, triệt phá hàng loạt đường dây tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Hải Dương.