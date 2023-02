Quảng Bình: Bắt giữ nghi phạm gây ra 7 vụ cướp giật tài sản

Ngày 7.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình), đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm Lê Văn Hưng (33 tuổi, xã Lộc Thủy, H.Lệ Thủy) liên quan các vụ cướp giật tài sản.

Hưng tại cơ quan điều tra BÁ HOÀNG

Trước đó, ngày 31.1, trên địa bàn xã Hồng Thủy (H.Lệ Thủy) xảy ra một vụ cướp giật tài sản, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã lập chuyên án điều tra. Đến 18 giờ ngày 5.2, Công an H.Lệ Thủy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an H.Quảng Ninh và Công an TP.Đồng Hới bắt giữ nghi phạm là Lê Văn Hưng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận từ ngày 30.1 đến 5.2 đã liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn H.Lệ Thủy. Trong ngày 6.2, Lê Văn Hưng tiếp tục gây ra thêm 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ngoài ra Hưng còn gây ra thêm 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn H.Quảng Ninh (Quảng Bình).

Cơ quan CSĐT Công an H.Lệ Thủy đang tiếp tục mở rộng điều tra các vụ cướp giật tài sản kể trên.