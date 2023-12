Quảng Bình: Khởi tố 2 bị can trộm cắp liên tỉnh

Ngày 16.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam với 2 bị can gây ra nhiều vụ trộm cắp liên tỉnh, thành.

Bị can Ngọc (bên trái) và Điệp BH

Hai bị can gồm Trần Văn Điệp (59 tuổi, trú Bình Thuận) và Đặng Văn Ngọc (55 tuổi, trú Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, 2 bị can thừa nhận từ năm 2005 đến nay đã gây ra hơn 100 vụ trộm cắp tại các tỉnh, thành từ miền Trung trở vào, bằng thủ đoạn đi lang thang, đóng giả người bán hàng rong để tìm hiểu các cơ quan, xí nghiệp...

Điệp và Ngọc thường ra tay vào các ngày cuối tuần, thời điểm các cơ quan, xí nghiệp không làm việc, ít người... để lẻn vào trộm két sắt, lấy tiền chia nhau.

Sau đó, mỗi người đi mỗi nơi, đến khi hết tiền cần thực hiện các vụ trộm mới thì lại liên lạc.

Theo cơ quan điều tra, 2 bị can từng gây ra vụ trộm két sắt tại Lâm trường Kiến Giang (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) vào ngày 25.6 và nhiều vụ tương tự tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai...



Ngày 15.12, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Điệp, Ngọc và đang tiếp tục mở rộng điều tra.