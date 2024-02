Quảng Bình: Người dân giao nộp 10 khẩu súng, 2 quả lựu đạn... trong dịp tết

Ngày 15.2, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay, trong những ngày nghỉ tết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định.



Người dân giao nộp nhiều loại vũ khí cho Công an Quảng Bình dịp Tết Nguyên đán T.L

Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng các loại, 2 quả lựu đạn, 4 viên đạn quân dụng, 7 vũ khí thô sơ, 5 kg thuốc nổ, 2 kíp nổ và 13,5 kg pháo.

Ngoài ra, quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn dịp nghỉ tết, lực lượng chức năng đã lập biên bản 352 trường hợp (trong đó có 219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn), phạt hơn 1,4 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 150 trường hợp, tạm giữ 251 phương tiện…

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, những ngày trước tết, đơn vị thành lập 8 tổ công tác với 144 cán bộ, chiến sĩ các phòng trực thuộc, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Các lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ; xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng pháo trái phép, không để tình hình sử dụng pháo nổ trái phép diễn biến phức tạp.