Quảng Bình: Người dân giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ

Ngày 27.12, Công an tỉnh Quảng Bình cho hay trong mấy ngày qua, lực lượng các đơn vị đã tiếp nhận nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ do người dân tự nguyện giao nộp.

Cụ thể, hôm qua 26.12, tại gác chắn đường ngang và đường sắt ở P.Nam Lý (TP.Đồng Hới), tổ tuần tra kiểm soát đường sắt thuộc Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an tỉnh) đã tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế, 3 hộp pháo hoa nổ loại 36 quả có trọng lượng 3,6 kg từ anh Nguyễn Bá Nhơn (nhân viên tuần đường) giao nộp. Anh Nhơn cho biết đã nhặt được súng và pháo trong khi tuần đường.

Trước đó, ngày 24.12, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiếp nhận 7 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng hơn 11kg do anh Đinh Hồng Hạnh (ở xã Hóa Thanh, H.Minh Hóa) nhặt được khi đi thu gom phế liệu dọc QL 12A. Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 5 (Phòng CSGT Công an tỉnh) cũng đã vận động người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng tự chế, 2 kíp nổ tự chế và 1 hộp pháo nổ trọng lượng 1,4 kg.

Cũng trong ngày 24.12, Đội CSGT – trật tự Công an H.Quảng Trạch tiếp nhận 1 súng bắn hơi cồn tự chế, 2 hộp pháo hoa loại 36 quả, 6 dao, kiếm tự chế và 10 viên đạn do anh Phạm Minh Tuấn (ở xã Quảng Lưu) tự nguyện giao nộp.





Công an H.Quảng Ninh cũng tiếp nhận được nhiều bộ kích điện, súng bắn hơi cồn tự chế, mìn tự chế, pháo hoa nổ…

Theo Công an tỉnh Quảng Bình, việc tồn tại nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ trong dân sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm về tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, lực lượng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện giao nộp, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn xã hội.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng nhiều lần phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật và cách nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.