Quảng Bình: Người dân làm hộ chiếu, giấy thông hành xuất ngoại sau tết tăng đột biến

Ngày 21.2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình cho biết số lượng người dân làm thủ tục xuất nhập cảnh sau tết tăng đột biến so với mọi năm, do nhu cầu làm mới hoặc cấp đổi hộ chiếu đã hết thời hạn.

Bên cạnh đó, một số công dân làm việc thời vụ tại Lào cũng có nhu cầu đổi lại giấy thông hành sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.



Lượng người đến làm thủ tục ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình tăng đột biến sau tết THANH LỘC

Theo thượng tá Nguyễn Quang Toản, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình, để hỗ trợ người dân trong việc cấp, đổi hộ chiếu online, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, làm tăng ca, xử lý hồ sơ ngoài giờ hành chính...

Trước đó, đơn vị cũng đã thông báo hướng dẫn cụ thể từng bước để người dân có thể thao tác nộp hồ sơ điện tử, không nhận hồ sơ giấy như trước đây. Đồng thời, phối hợp các đơn vị viễn thông, ngân hàng, bưu điện để thanh toán và trả hộ chiếu, giấy đi đường về tận nhà, hạn chế việc đi lại cho người dân.

Nhiều đơn vị viễn thông, ngân hàng, bưu điện hỗ trợ thủ tục cho người dân THANH LỘC

Nhiều người dân không nắm hết các bước thực hiện để nộp hồ sơ điện tử hoặc gặp khó khăn do quên mật khẩu đăng nhập định danh cá nhân, chưa có tài khoản ngân hàng... đã đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn thực hiện các thao tác.

Ngoài ra, đơn vị cũng hỗ trợ làm trực tiếp với một số công dân không đủ điều kiện làm thủ tục đăng ký hộ chiếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, như hồ sơ đối với trẻ em, người chưa được cấp căn cước công dân, giấy thông hành...

Cán bộ, chiến sĩ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình phục vụ người dân làm thủ tục THANH LỘC

Cùng với điểm giao dịch tại trụ sở chính (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình), đơn vị đã bố trí một điểm tiếp nhận xử lý hồ sơ tại Trạm quản lý xuất nhập cảnh (Cửa khẩu quốc tế Cha Lo). Đây là nơi tiếp nhận hồ sơ và cấp đổi hộ chiếu cho người dân khu vực các huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa; giải quyết cấp giấy thông hành sang Lào cho người dân có nhu cầu trong khoảng 30 phút đến 1 giờ. Người dân chỉ cần mang theo căn cước công dân.

Chỉ trong 3 ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết (ngày 15, 16 và 19.2), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận xử lý hồ sơ cho gần 1.500 người dân, gấp 3 - 4 lần so với ngày thường.