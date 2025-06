Quảng Bình: Tai nạn 1 người tử vong, đang xác minh sự liên can của xe container

Sáng 16.6, thông tin từ UBND xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch, Quảng Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: THANH LỘC

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ 50 cùng ngày trên tuyến QL1, đoạn qua xã Thanh Trạch.

Các xe có liên quan trong vụ tai nạn gồm 1 xe máy điện do em N.D.A. (16 tuổi, ở xã Thanh Trạch) điều khiển, 1 xe máy do anh N.Đ.Đ. (37 tuổi, ở xã Cảnh Dương, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển và 1 xe container do tài xế N.X.T (42 tuổi, ở Bình Thuận) điều khiển.

Tại hiện trường, anh Đ. tử vong tại chỗ. Xe máy điện và xe máy bị ngã, hư hỏng; riêng xe container hiện chưa xác định có xảy ra va chạm hay không.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.