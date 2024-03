Quảng cáo Bing ngay trong Chrome gây khó chịu cho người dùng

Theo Engadget, nội dung quảng cáo chứa thông điệp “Chat with GPT-4 for free on Chrome! Get hundreds of daily chat turns with Bing Al” và nếu người dùng nhấp vào “Yes”, cửa sổ bật lên sẽ cài đặt tiện ích mở rộng “Bing Search” vào Chrome và đặt công cụ tìm kiếm của Microsoft làm mặc định.



Cửa sổ quảng cáo bật lên được cho là xuất phát từ máy chủ của Microsoft WINDOWS LATEST

Cũng theo báo cáo, nếu nhấp vào “Yes” trên quảng cáo để chuyển sang Bing, cửa sổ bật lên Chrome sẽ xuất hiện, yêu cầu người dùng xác nhận rằng mình muốn thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của trình duyệt, đồng thời là cảnh báo của Chrome.

Dường như đoán trước cửa sổ bật lên của Chrome, ngay dưới cảnh báo đó, một thông báo khác của Windows lại được đưa ra.

Về cơ bản, người dùng bị cuốn vào một cuộc chiến cửa sổ bật lên giữa một công ty đang cố gắng gây áp lực buộc người dùng phải sử dụng trợ lý/công cụ tìm kiếm AI của họ và một công ty đang cố gắng giữ người dùng ở lại với chế độ mặc định (điều mà người dùng có thể muốn nếu cài đặt Chrome ngay từ đầu). Điều này cho thấy các cuộc chiến về AI và thống trị về công cụ tìm kiếm của Big Tech đang trở thành trận đấu gây khó chịu cho người dùng. Dường như không có cách nào dễ dàng để ngăn quảng cáo xuất hiện.

Microsoft đã xác nhận thông tin về cửa sổ bật lên trong tuyên bố với The Verge, coi động thái này là một cơ hội cho người dùng. Đại diện công ty cho biết: “Đây là thông báo một lần cho phép mọi người lựa chọn đặt Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định của họ trên Chrome. Đối với những người chọn đặt Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định trên Chrome, khi đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, họ cũng nhận được nhiều lượt trò chuyện hơn trong Copilot và lịch sử trò chuyện”.

Báo cáo từ Windows Latest cho biết quảng cáo này đến từ bản cập nhật phía máy chủ mà không phải là một phần trong bản cập nhật Windows, có thể bắt nguồn từ BCILauncher.EXE hoặc BingChatInstaller.EXE - hai quy trình được Microsoft thêm vào “một số hệ thống Windows” vào ngày 13.3.