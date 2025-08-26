Quang Dũng, Văn Mai Hương đến Gia Lai cùng 'Đại ngàn tỏa sáng'

Ngày 26.8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố lễ hội Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ 2025 với chủ đề "Khát vọng biển xanh - đại ngàn tỏa sáng". Đây là sự kiện văn hóa, du lịch lớn nhằm quảng bá hình ảnh Gia Lai mới sau khi sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ), đồng thời chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố lễ hội Tinh hoa đại ngàn - biển xanh hội tụ ẢNH: ĐỨC NHẬT

Kết nối đại ngàn và biển xanh

Lễ hội diễn ra từ ngày 29.8 - 2.9 với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực quy mô. Lễ khai mạc diễn ra tối 29.8 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (P.Quy Nhơn), được dàn dựng công phu để tái hiện sự kết nối giữa hai vùng đông và tây Gia Lai: bản sắc văn hóa, tiềm năng kinh tế, di tích lịch sử, cảnh quan du lịch và những sản vật đặc trưng.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: ca sĩ Quang Dũng, Văn Mai Hương, Y Garia, Ngô Thái Bảo, cùng các đoàn nghệ thuật đến từ Gia Lai và TP.HCM. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ đương đại và nghệ nhân dân gian hứa hẹn mang đến bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc, lan tỏa thông điệp: "Phát huy sức mạnh đoàn kết - Giữ vững bản sắc - Bước tiếp tương lai".

Một trong những hoạt động được mong chờ nhất tại Gia Lai dịp này là chương trình "Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương" diễn ra tại công viên Thiếu nhi (P.Quy Nhơn) từ ngày 29.8 - 1.9. Tại đây, du khách sẽ được phục vụ miễn phí 5.000 suất ăn chế biến từ cá ngừ.

Đầu bếp Tatsuhiko Itano (người Nhật) trổ tài phi lê cá ngừ đại dương tại Quy Nhơn vào tháng 7.2024 ẢNH: HẢI PHONG

Các đầu bếp tài hoa đến từ TP.HCM, Úc, Thái Lan, Nhật Bản cùng Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai sẽ trình diễn kỹ thuật mổ, phi lê cá ngừ và chế biến thành những món ăn độc đáo, giao thoa giữa Âu - Á - Việt.

Trong đó, bếp trưởng người Úc Kim Bernard Chilcott giới thiệu món tuna steak nướng chuẩn Âu; đầu bếp Nguyễn Thị Thu Tâm sáng tạo món cá ngừ sốt cà chua ăn kèm bánh mì siêu dài 6 m do Phạm Đình Tiến thực hiện; bếp trưởng Lê Nguyễn Hoàn Long biến tấu cháo cá ngừ với hạt mắc ca từ vùng bazan cao nguyên. Bếp trưởng Puri Chunkajorn (Thái Lan) mang đến món cà ri cá ngừ cay nồng; trong khi các đầu bếp Nguyễn Ngọc Duy (Phó chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai), nhà hàng Jarai Food và thương hiệu bột bánh xèo Hương Xưa kết hợp sáng tạo các món cá ngừ đại dương xiên que với cơm lam, bánh xèo nhân cá ngừ hay súp cá ngừ đậm đà.

Trong chuỗi hoạt động còn có lễ hội cầu ngư, đây là một trong những điểm khác biệt so với những năm trước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Song song đó, lễ hội ẩm thực "Món ngon từ đất bazan và biển" sẽ khai mạc lúc 15 giờ 30 ngày 29.8 với hơn 90 gian hàng của 33 đơn vị tham gia. Du khách có dịp thưởng thức cà phê đặc sản Gia Lai cùng nhiều biến tấu như cà phê muối, cà phê lá dứa, cà phê nước dừa... Đây cũng là nơi trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề, đồng thời tái hiện không gian văn hóa cà phê - cồng chiêng đặc trưng Tây nguyên.

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn: lễ hội đường phố "Sắc màu biển cả" với đoàn xe hoa, mô hình di động, xe điện, xe đạp kết hợp biểu diễn của nghệ sĩ và cộng đồng; lễ hội cầu ngư mang đậm văn hóa ngư dân; các chương trình nghệ thuật truyền thống như hát bội, bài chòi, võ cổ truyền, diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc.

Chuỗi hoạt động còn có lễ hội đường phố do các nghệ nhân người Bana, Jrai thực hiện ẢNH: ĐỨC NHẬT

"Bữa tiệc ánh sáng" dành cho giới trẻ

Đặc biệt, lễ hội ánh sáng với chủ đề "Đại ngàn - Biển xanh vươn tầm tỏa sáng" diễn ra tối 1.9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Sự kiện kết hợp âm nhạc hiện đại, visual, hiệu ứng ánh sáng và màn trình diễn bằng 500 drone hứa hẹn là điểm nhấn bùng nổ dành cho giới trẻ.

Phần đầu chương trình tái hiện hình ảnh làng chài trù phú, ngư dân bội thu cá ngừ đại dương, cùng cảnh sắc đại ngàn Gia Lai gắn với đời sống đồng bào dân tộc, tiếng cồng chiêng, điệu xoang. Phần hai là đại nhạc hội với nhiều dòng nhạc từ rock, dance, electronic đến ballad trữ tình. Các nghệ sĩ trẻ Isaac, Kay Trần, nhóm Ánh Sáng AZA và DJ quốc tế Carrillo (Đức) sẽ thổi bùng không khí cuồng nhiệt trong đêm bế mạc.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa phát biểu tại họp báo ẢNH: ĐỨC NHẬT

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa chia sẻ: "Đây là cơ hội quý giá để cùng Gia Lai lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lễ hội, quảng bá hình ảnh du lịch đặc sắc đến bạn bè trong và ngoài nước. Em tin rằng lễ hội sẽ không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là một hành trình cảm xúc, đưa du khách từ làn nước trong xanh Kỳ Co - Eo Gió đến vẻ đẹp uy nghiêm của Tháp Đôi, rồi hòa mình vào thác K50 hùng vĩ giữa đại ngàn Tây nguyên".



