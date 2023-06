Quang Hải: 'Cường độ tập luyện của đội tuyển Việt Nam nhanh hơn Pau FC'

"Lối chơi của HLV Troussier có nhiều đặc biệt, mới mẻ. Mỗi cầu thủ sẽ thấy hứng thú với những điều ông ấy mong muốn ở từng cầu thủ và cũng như tập thể. Đặc biệt là mọi thứ phải tỉ mỉ hơn. Một điều tôi phải công nhận là việc suy nghĩ phải lớn hơn. Không thể so sánh CLB Pau FC với đội tuyển Việt Nam được vì mỗi HLV có một triết lý khác nhau. Dù ở đâu thì mỗi người bắt buộc phải thích nghi. Tôi không thể so sánh giữa HLV này với HLV kia. Tôi nghĩ cường độ tập luyện ở đội tuyển Việt Nam nhanh hơn so với khi tôi tập ở Pau FC", tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ ở buổi tập chiều 12.6.

Quang Hải đang nỗ lực hòa nhập với đội tuyển Việt Nam sau khi trở lại từ Pau FC (Pháp). Cầu thủ sinh năm 1997 đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đại diện Ligue 2 sau khi không được thi đấu thường xuyên, đặc biệt sau AFF Cup 2022 với vỏn vẹn 2 trận ở đội hình 1.

Quang Hải trong màu áo đội tuyển Việt Nam ĐOÀN NHẬT

Theo Quang Hải, anh sẽ nỗ lực thi đấu với tinh thần cao nhất dù đang phải thích nghi với triết lý mới mẻ của HLV Philippe Troussier.

"Mỗi đợt tập trung tôi đều có động lực to lớn. Tôi có sự tự hào. Bất cứ HLV nào thì tôi cũng sẽ tập luyện và thi đấu với tinh thần cao nhất. HLV trưởng luôn muốn truyền tải ý đồ cũng như triết lý làm việc cho từng cầu thủ. Ông luôn có sự dặn dò riêng để từng người thấm nhuần triết lý làm việc.

Khi không được thi đấu nhiều, cầu thủ sẽ gặp vấn đề về cảm giác bóng hay là thể lực. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và có một vị trí trong đội hình. Tôi nghĩ không có ai là ngôi sao. Chỉ có 1 ngôi sao trước ngực áo mà thôi. Mọi cầu thủ đều như nhau, cùng nhau tạo ra một tập thể tốt nhất để mang về chiến thắng", Quang Hải khẳng định.

Dù không thành công ở Pau FC, nhưng tiền vệ 26 tuổi khẳng định đã có thêm bài học để trưởng thành. "1 năm ở Pau giúp tôi học hỏi rất nhiều. Bản thân tôi cũng đã trưởng thành. Còn trưởng thành ra sao, không thể nào đứng đây để nói cụ thể. Tôi muốn rằng mọi thứ mình sẽ cảm nhận được và thể hiện ra sao trước mắt", Quang Hải nói.

Cựu cầu thủ CLB Hà Nội cũng chia sẻ mục tiêu ở trận gặp đội Hồng Kông ngày 15.6 tới: "Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng hơn cả là cá nhân mình làm tốt vai trò để thích ứng lối chơi và tạo ra một tập thể tốt nhất".