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    Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup
    VideoThể thao

    Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup

    Hồ Hiền-Quốc Việt
    Đội tuyển Việt Nam vừa hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 thì đón tin không vui: Quang Hải xin không tham dự giải vì chấn thương.

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