Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup

Tin liên quan HLV Hoàng Văn Phúc hé lộ cách đấu đội tuyển nữ Trung Quốc: Không tử thủ, chờ thời điểm pressingSau khi hòa Thái Lan 0-0 để giành vé vào tứ kết ASIAD 2026, HLV Hoàng Văn Phúc lập tức hướng đến cuộc đối đầu Trung Quốc. Ông Phúc thừa nhận đối thủ vượt trội về thể hình, thể chất và kỹ thuật, nhưng khẳng định đội sẽ phòng ngự có chủ đích, không tử thủ và chờ thời điểm để pressing, phản công.Lê Nguyên Hoàng: U.23 Việt Nam không sợ hãi, sẽ chơi đôi công với U.23 Uzbekistan Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Quang Hải FIFA ASEAN Cup đội tuyển Việt Nam FIFA ASEAN Cup 2026 HLV Kim Sang-sik Đội tuyển Việt Nam hội quân
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