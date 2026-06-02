Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO 'đổ bộ' 'SAO Concert 2'

Quang Hùng MasterD là một trong 9 gương mặt trẻ tham gia biểu diễn tại SAO Concert vào tháng 7 tới Ảnh: BTC cung cấp

Sau đêm mở màn tạo được tiếng vang lớn và phủ sóng khắp các diễn đàn mạng xã hội vào tháng 4 vừa qua, đại nhạc hội SAO Concert - The Stardom Journey sẽ tiếp tục chặng hành trình tiếp theo. Trạm Sao 2 với chủ đề Không giới hạn - Limitless sẽ diễn ra vào ngày 11.7 tới.

Đại nhạc hội lần này đánh dấu sự hoạt động trở lại của nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) sau nhiều tháng đóng cửa trùng tu, nâng cấp toàn diện. Với diện mạo mới sau cải tạo, không gian này dự kiến đón khoảng 8.000 khán giả tham dự.

Dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Huy Tuấn và Màu Nước Band, chương trình yêu cầu các nghệ sĩ phải biểu diễn trực tiếp thay vì sử dụng các bản thu sẵn. Việc đứng trên sân khấu tương tác trực tiếp với các nhạc công được xem là bài toán thử thách bản lĩnh và khả năng làm chủ sân khấu của các nghệ sĩ.

Bên cạnh yếu tố âm thanh, về mặt thị giác, đơn vị sản xuất ISE Communications hợp tác cùng Gumpa Wong, đội ngũ đạo diễn ánh sáng đến từ Thái Lan, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm không gian sân khấu cho người xem.

Trạm Sao 2 quy tụ 9 nghệ sĩ trẻ được chia nhóm theo ý tưởng ngũ hành. Trong đó, ba gương mặt thu hút nhiều sự chú ý của công chúng hiện nay là Quang Hùng MasterD (đại diện Sao Thủy), Dương Domic (Sao Kim) và MONO (Sao Thổ) được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới khi kết hợp cùng sân khấu liveband qua các bản phối riêng.

Đêm nhạc cũng xây dựng các phần trình diễn theo mô hình cặp "sao đôi". Cụ thể là bộ đôi Song Hỏa gồm Captain Boy và Jey B; cặp Song Mộc gồm Grey D và Vương Bình. Sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh (trong vai trò Sao Special) cùng nữ ca sĩ Orange sẽ mang đến những mảng màu âm nhạc đa dạng cho chương trình. Vé của chương trình được mở bán chính thức trên nền tảng CTicket từ ngày 20.5.