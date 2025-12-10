Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Quang Hùng MasterD trở thành nghệ sĩ đồng hành cùng Muamau

Thông tin dịch vụ
10/12/2025 09:00 GMT+7

Ca sĩ Quang Hùng MasterD chính thức gia nhập Muamau với vai trò nghệ sĩ đồng hành trong các hoạt động truyền thông và thương mại của nền tảng. Đại diện Muamau cho biết, sự hợp tác này nằm trong chiến lược tăng cường hiện diện thương hiệu trong cộng đồng người dùng trẻ - nhóm khách hàng trọng tâm mà Muamau định hướng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.

Những năm gần đây, Quang Hùng MasterD gây chú ý mạnh mẽ với loạt sản phẩm âm nhạc lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số, thu hút lượng lớn người theo dõi tại Việt Nam và nhiều thị trường châu Á. Hình ảnh trẻ trung cùng sự hoạt động tích cực trong lĩnh vực giải trí được nhận định là phù hợp với định hướng mà Muamau đang theo đuổi.

Đại sứ mới của Muamau gọi tên Quang Hùng MasterD - Ảnh 1.

Ca sĩ Quang Hùng MasterD trở thành nghệ sĩ đồng hành của sàn TMĐT Muamau

Hiện Muamau đang vận hành song song ứng dụng mua sắm dành cho người tiêu dùng và ứng dụng Muamau Seller dành cho nhà bán hàng.

Trải nghiệm mua sắm "giá trị - nhanh - tiện lợi" cho người dùng

Đối với người tiêu dùng, Muamau định vị là nền tảng tập trung vào mức giá cạnh tranh và các nhóm sản phẩm thiết yếu như thể thao, đồ gia dụng và thời trang đời sống.

Giao diện ứng dụng được thiết kế tinh gọn, ưu tiên khả năng tìm kiếm nhanh và theo dõi đơn hàng. Bên cạnh đó, Muamau thường xuyên triển khai chương trình flash sale, miễn phí vận chuyển và khuyến mãi theo mùa nhằm mang đến cho người dùng nhiều lựa chọn.

Đại sứ mới của Muamau gọi tên Quang Hùng MasterD - Ảnh 2.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng những phần quà bất ngờ đang chờ đón người dùng Muamau

Muamau Seller - công cụ số hỗ trợ nhà bán hàng trực tuyến

Theo doanh nghiệp, Muamau Seller được xây dựng nhằm đơn giản hóa quy trình bán hàng online, đặc biệt dành cho các hộ kinh doanh nhỏ và những người lần đầu tham gia thương mại điện tử.

Nhà bán hàng có thể mở gian hàng miễn phí và sử dụng các tính năng như quản lý sản phẩm, theo dõi đơn hàng, điều phối vận chuyển và đối soát. Ứng dụng sở hữu giao diện thân thiện, giúp người bán làm quen nhanh chóng; đồng thời hỗ trợ marketing thông qua hợp tác với KOL/KOC và các chương trình khuyến mãi theo mùa.

Muamau cho biết bối cảnh thương mại điện tử đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt trong cách tiếp cận. Việc xây dựng một nền tảng dễ tiếp cận, đề cao giá trị và hướng đến nhóm người dùng trẻ được xem là định hướng chiến lược chủ đạo của thương hiệu.

Muamau kỳ vọng sự đồng hành của Quang Hùng MasterD sẽ gia tăng sức hút cho các chiến dịch truyền thông sắp tới và củng cố sự kết nối của nền tảng với nhóm người dùng trẻ.

Đại diện Muamau cho biết: "Chúng tôi hướng đến việc mang lại trải nghiệm mua sắm dễ dàng và tiện lợi cho người tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội tăng trưởng cho nhà bán hàng. Việc bổ nhiệm Quang Hùng MasterD là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái và nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu".

