Quang Lê mời Hà Thanh Xuân trở lại Việt Nam đi hát sau khi ly hôn

Quang Lê hào hứng khi tên tuổi của mình vẫn còn được khán giả mến mộ NVCC

Mới đây, Quang Lê vừa thông báo anh sẽ tổ chức liveshow Kể những chuyện tình vào ngày 16.3 tại Cung Hữu nghị Việt Xô ở Hà Nội. Và để có màn xuất hiện chỉn chu và ấn tượng trước khán giả quê nhà, Quang Lê tích cực giảm cân.

Theo đó, Quang Lê cho biết anh đã giảm được 12kg nhờ bỏ thói quen ăn khuya. Hiện tại, giọng ca Sầu tím thiệp hồng tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu là giảm tổng cộng 15kg trước khi đêm nhạc diễn ra.

Nam ca sĩ hải ngoại nói: "Khán giả Hà Nội thương tôi lắm dù tôi có mập béo thế nào. Mỗi ca sĩ có lượng khán giả trung thành của riêng mình. Chương trình diễn ra trong tháng 3 ở Hà Nội rất nhiều, nhưng tôi đủ tự tin mình là cái tên bán vé, dù chưa quảng cáo nhưng ghế đã bán quá nửa, bán hết 600 vé rồi và chỉ còn 400 cuối cùng thôi. Lần này tôi chỉ làm một đêm thôi. Đây là dịp tôi tri ân khán giả của mình sau một thời gian vắng bóng".

Quang Lê giảm 12kg trước khi xuất hiện tại liveshow riêng NVCC

Trong đêm nhạc lần này của Quang Lê còn có sự góp mặt của Như Quỳnh, Mai Thiên Vân, Ngọc Sơn, Hồng Vân... và đáng chú ý là sự hiện diện của Hà Thanh Xuân. Quang Lê tiết lộ sau những biến cố hôn nhân, Hà Thanh Xuân lấy lại tinh thần và sẵn sàng gặp gỡ khán giả ở Việt Nam.

Hà Thanh Xuân từng nhận nhiều chỉ trích khi kết hôn vội vàng với "vua cá Koi" Thắng Ngô FBNV

Anh nói: "Tôi từng bất ngờ khi Hà Thanh Xuân viết tâm thư nói rõ không còn quan hệ vợ chồng với 'vua cá Koi'. Tôi ngỡ ngàng là bởi khi thấy ảnh cưới của cả hai tôi từng nghĩ rằng họ sẽ hạnh phúc dài lâu. Từ hồi cô ấy lấy chồng cũng ít xuất hiện với tôi. Sau khi cô ấy ly hôn, tôi cũng đắn đo trước khi mời Xuân. Trải qua sóng gió, nhiều người hay áp đặt dành những lời cay đắng về cô ấy ngay trước mặt tôi. Tôi thấy thương Xuân nhiều nên nhân dịp làm show muốn mời Xuân trở lại với khán giả. Cô ấy nhận lời ngay và còn báo chọn bài Chán anh ghê của nhạc sĩ Tiến Luân để tái xuất".

Nói thêm về lý do Phương Mỹ Chi không góp mặt trong đêm nhạc của cha nuôi, Quang Lê thẳng thắn: "Lỗi do tôi cả, tôi lu bu nhiều việc, và Phương Mỹ Chi cũng có công ty quản lý riêng nên mọi thứ quy củ hơn. Hiện tại, điều kiện cho Phương Mỹ Chi được nâng cao không như ngày trước nhưng lý do chính là tôi bận công việc nên khi sắp xếp lịch sát quá thì mọi thứ chuẩn bị không kịp. Dự kiến tháng 10 tôi sẽ mời Phương Mỹ Chi ghi hình Hát trên quê hương 9 tại TP.HCM. Con gái đi hát ở ngoài giá rất cao, nhưng cha nuôi mời chỉ lấy giá tượng trưng. Chi rất tài giỏi, ngoài dòng nhạc quê hương còn có thể hát dòng nhạc trẻ rất thành công".