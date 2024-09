Quang Linh nhảy disco trong 'Our Song Việt Nam'

Tứ ca của tuổi 20

Với tinh thần "hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ", bài hát tứ ca mở màn cho tập 5 Our Song Việt Nam là Hai mươi, từng được thể hiện rất thành công bởi ca sĩ Mỹ Tâm. Với bản phối rock được giám đốc âm nhạc Khắc Hưng làm mới, 4 giọng ca trẻ Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, Dương Edward và Phan Duy Anh đã mang đến những giây phút trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Bên dưới sân khấu, các anh trai từ chương trình Anh trai say hi cũng xuất hiện bất ngờ để cổ vũ.

4 giọng ca trẻ thể hiện nhiệt huyết tươi mới với Hai mươi ẢNH: L.B.N

Đáp lại sự "thách thức" trên, bộ tứ "OG" (Old Generation) cũng không ngần ngại thử thách bản thân. Bản tứ ca được chọn cho Quang Linh, Thanh Hà, Ngọc Anh và Hoàng Hải là Hai mươi hai của Hứa Kim Tuyền.

4 giọng ca gạo cội đong đầy cảm xúc trong ca khúc Hai mươi hai ẢNH: Đ.T

Sau màn trình diễn, Quang Linh cũng có những chia sẻ xúc động rằng tuy không có con, nhưng hai mươi mấy đứa cháu cũng đã cho anh những cảm nhận sâu sắc và tình yêu vô cùng thiêng liêng. Gia đình ca - nhạc sĩ Phương Uyên cũng đến để cổ vũ cho Thanh Hà khiến nữ danh ca không khỏi xúc động, trong khi Ngọc Anh chia sẻ đoạn acapella cuối bài khiến cô nhớ đến thời gian hoạt động trong nhóm Tam ca 3A.

Kết thúc phần tứ ca, cặp đôi Quang Linh - Phạm Anh Duy tạm thời dẫn đầu. Cặp Ngọc Anh - Phan Duy Anh và Thanh Hà - Dương Edward có cùng số điểm, và xếp sau cùng là Hoàng Hải - Lâm Bảo Ngọc.

4 bản song ca "khuấy đảo" không khí

Theo bốc thăm may mắn, cặp đôi Ngọc Anh và Phan Anh Duy trình diễn đầu tiên với bản "song ca quốc dân" Cơn mưa tình yêu được phối lại theo phong cách dance. Trên sân khấu, cả 2 nghệ sĩ đã không ngần ngại thể hiện cảm xúc như những người đang yêu, mang đến một bài hát vừa thổn thức, vừa trẻ trung.

Phan Duy Anh và Ngọc Anh trong ca khúc Cơn mưa tình yêu ẢNH: Đ.T

Cặp Quang Linh và Phạm Anh Duy quyết định chọn bản hit Bật Tình Yêu Lên của Tăng Duy Tân và Hòa Minzy để làm mới mình. Đúng với tiêu chí “không sợ sai, chiếm trọn spotlight”, giọng ca Chim sáo ngày xưa đã gây bất ngờ với sự trẻ trung, không ngại hòa nhập. Quang Linh chia sẻ hài hước: “Thật ra là nhảy cũng không khó, giống như 5 giờ sáng Quang Linh ra công viên… tập dưỡng sinh thôi”.

Quang Linh khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện vũ đạo trong Bật tình yêu lên được phối lại theo phong cách disco ẢNH: Đ.T

Trong khi đó, Hoàng Hải và Lâm Bảo Ngọc "nịnh tai" khán giả bằng bản hit Trót yêu của Trung Quân. Với sự trợ giúp của giám đốc âm nhạc Khắc Hưng, ca khúc ballad được thêm vào tiết tấu để kịch tính hơn, nhưng cũng không thiếu những đoạn "khoe giọng" ở quãng cao.

Với giọng ca nội lực và sở hữu quãng giọng rộng "khó tưởng", Hoàng Hải và Lâm Bảo Ngọc chon bản hit Trót yêu ẢNH: Đ.T

Là 2 giọng hát "chuyên trị" những bản nhạc tình, Thanh Hà và Dương Edward mang đến phần trình diễn là thế mạnh của bản thân qua bản hit Một ngày mùa đông của nhạc sĩ Bảo Chấn. Trên sân khấu, cặp nghệ sĩ cũng thể hiện những bước khiêu vũ tình cảm. Có thể coi đây là phần trình diễn được đầu tư nhất chương trình với hiệu ứng tuyết rơi và dàn vũ công đông đảo.

Thanh Hà và Dương Edward thế hiện thế mạnh trong bản hit Một ngày mùa đông ẢNH: Đ.T

Kết thúc 4 phần song ca và kết hợp với điểm tứ ca, cặp đôi Quang Linh - Phạm Anh Duy đã vươn lên đứng đầu bảng B. Sau đó lần lượt là Ngọc Anh - Phan Duy Anh, Thanh Hà - Dương Edward và Hoàng Hải - Lâm Bảo Ngọc. Chia sẻ về thành tích này, cả Quang Linh và Phạm Anh Duy cho biết bản thân vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được đứng nhất trong một cuộc thi.

Chiến thắng này cũng đồng nghĩa cặp đôi nói trên được chọn bộ đôi bất kỳ để tạo liên minh ở live show 2. Cuối cùng, để tạo ra thế trận "cân tài cân sức" với Thu Minh - Vũ Thảo My là người chiến thắng ở tập trước, Phạm Anh Dũy đã chọn cặp Thanh Hà và Dương Edward làm liên mình. Điều đó có nghĩa Hoàng Hải - Lâm Bảo Ngọc và Ngọc Anh - Phan Anh Duy sẽ thi đấu với "nữ hoàng nhạc dance" ở live show sau.