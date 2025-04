Quang Linh Vlogs và Hằng ‘du mục’ bị bắt giam

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan Công ty cổ phần Asia life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong vụ án, cảnh sát đã khởi tố Nguyễn Phong, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Khởi tố Lê Tuấn Linh, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Lê Thành Công, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt; Nguyễn Thị Thái Hằng "còn gọi là Hằng du mục", Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Các bị can này bị khởi tố về tội lừa dối khách hàng.

NÓNG: Quang Linh Vlogs và Hằng 'du mục' bị khởi tố liên quan vụ án kẹo rau củ

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đại diện Công ty Chị Em Rọt tại buổi gặp mặt một số cơ quan báo chí ngày 14.3 thông tin về sản phẩm kẹo rau củ Kera ẢNH: ĐÌNH HUY

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự. Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt, tạm giam đối với 5 bị can.

Trước đó, trong một buổi livestream bán hàng, hai người này cùng Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã quảng cáo kẹo rau củ Kera do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) công bố và được sản xuất tại Công ty cổ phần ASIA LIFE (Đắk Lắk), với thông tin "1 viên kẹo bằng cả đĩa rau", khiến nhiều người tin rằng sản phẩm này có giá trị dinh dưỡng cao.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, cả ba người đều nhận lỗi vì chưa tìm hiểu rõ về thành phần của thực phẩm chức năng trước khi quảng bá sản phẩm, dẫn đến việc truyền tải thông tin sai lệch trong quá trình livestream bán hàng.