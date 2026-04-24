Quang Minh kể về ngày đầu sang Mỹ, tiết lộ tình bạn với Vân Sơn

Gần đây, nghệ sĩ Quang Minh gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Trong phim, nam nghệ sĩ có những phân đoạn tung hứng với Vân Sơn, khiến khán giả nhớ về những tiểu phẩm duyên dáng của cả hai cách đây hàng chục năm. Trò chuyện với chúng tôi, Quang Minh không ngần ngại thừa nhận một trong những lý do anh nhận lời tham gia dự án là vì Vân Sơn và nhà sản xuất Charlie Nguyễn.

Quang Minh và Vân Sơn tại sự kiện ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8 Ảnh: FBNV

Trải lòng của nghệ sĩ Quang Minh

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Phim này 50% tôi nhận vì Charlie Nguyễn, còn anh Vân Sơn giấu nửa đường thì ê kíp mới cho tôi biết. Điều đó khiến tôi bất ngờ. Có những phân đoạn của cả hai khiến tôi xúc động vì nhớ lại quãng thời gian từng hợp tác trước đây”.

Quang Minh tâm sự vì từng hợp tác trước đó nên giữa anh và Vân Sơn có nhiều kỷ niệm khó quên. Thời điểm nam nghệ sĩ mới sang Mỹ, phong trào văn nghệ ở hải ngoại chưa phát triển mạnh. Vì chưa được làm nghề nhiều nên cuối tuần diễn viên Ngôi nhà bươm bướm thường di chuyển ra chợ trời, rồi chờ người ta gọi vào làm việc.

“Có hôm tôi sắp tranh, có hôm tôi ra dọn dẹp… Có lần Vân Sơn - Bảo Liêm ghé thăm, khi hai người bạn ngủ, tôi tranh thủ đi làm, đến lúc tôi về thì cả hai lại phải đi làm”, anh nhớ lại.

Có quãng thời gian, Quang Minh cùng 2 đồng nghiệp là Vân Sơn - Bảo Liêm cùng thuê một căn hộ để sinh sống. Nhớ lại giai đoạn này, nam nghệ sĩ bộc bạch: “Khi đó Vân Sơn cùng vợ ở một phòng, Bảo Liêm cùng vợ ở một phòng, còn tôi ngủ ngoài sofa. Khi trời lạnh, tôi ngủ ngay đường đi của 2 phòng. Những ký ức đó tôi không bao giờ quên. Bởi chính trải qua quãng thời gian đó mà chúng tôi trưởng thành hơn. Đến năm 1992, trung tâm hải ngoại mới phát hiện và mời chúng tôi đi diễn”.

Với Quang Minh, nghệ sĩ Vân Sơn không chỉ là đồng nghiệp mà còn là anh em thân thiết trong nghề Ảnh: FBNV

Vì từng đồng hành cùng nhau trong những ngày gian khó nên với Quang Minh, Vân Sơn không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người anh em. Do đó, tất cả mọi thứ họ đều ưu tiên cho nhau. Có lần một trung tâm hải ngoại mở lời để họ trả tiền nhà thay cho gia đình Quang Minh, mời anh trở thành nghệ sĩ độc quyền. Trước đề nghị này, Quang Minh chia sẻ: “Khi đó trong đầu tôi nghĩ đến Vân Sơn liền. Muốn mời độc quyền, tôi có thể hạn chế ở đâu được nhưng cho tôi được làm việc với Vân Sơn. Vì ngoài tình đồng nghiệp ra chúng tôi còn là tình anh em nữa”.

Cũng theo tiết lộ của Quang Minh, trong ngày ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8, vợ của Vân Sơn sau khi xem phim xong đã nhắn tin cho anh rằng: “Xem tới đoạn của ông với Vân Sơn, tôi khóc vì nhớ đến 2 người của ngày xưa”. Chứng kiến người bạn của mình có một vai diễn ấn tượng sau nhiều năm rời xa điện ảnh nước nhà, Quang Minh nói bản thân mừng cho đồng nghiệp.

“Ban đầu tôi cũng lo lắm, vì 20 năm rồi mới về đây, đâu biết thị trường thế nào. Vai này đúng dành cho Vân Sơn nên tôi mừng cho bạn mình. Phải công nhân Vân Sơn khỏe vì phim đó đòi hỏi thể lực nhiều, điển hình là cảnh quay 30 phút ở đầu phim”, nam diễn viên kể.

Nói thêm về cảnh quay oneshot này, Quang Minh cho hay: “Ban đầu, tôi sợ khán giả không kiên nhẫn, đặc biệt là người trẻ. Nhưng tôi thương các bạn đóng phân đoạn này vì cực lắm. Đúng là phim này nói về nghề, nên anh chị em nghệ sĩ coi thích hơn, và khán giả thì cũng tò mò, thông cảm cho cái nghề này. Đây là phim mà phải nói nhà sản xuất với đạo diễn phải gan lì lắm mới dám thử nghiệm vì hình thức mới. Chính vì phần đầu căng thẳng nên phần sau nó nhẹ nhàng, vui hơn”.