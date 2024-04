Quảng Nam: 85 cá nhân bị kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm sau thanh tra

Sáng 2.4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội quý 1.2024 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2.2024.

Theo báo cáo tại buổi họp báo, trong quý 1.2024, toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thực hiện 90 cuộc thanh tra hành chính và ban hành 48 kết luận thanh tra.

Qua thanh tra tại 108 đơn vị, Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện sai phạm hơn 5 tỉ đồng và 1.492 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 55 tập thể, 85 cá nhân và chuyển thông tin sang công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 1 trường hợp.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam phát hiện 4 gói thầu do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư có nhiều sai phạm MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, mới đây Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 4 gói thầu thiết bị dạy ngoại ngữ (do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư) và 3 gói thầu đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế (do Sở Y tế làm chủ đầu tư). Cả 7 gói thầu này đều do Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện.

Theo kết luận thanh tra, giai đoạn năm 2011 - 2017, trên địa bàn Quảng Nam có 7 gói thầu do AIC thực hiện với tổng giá trị hơn 64 tỉ đồng. Trong 4 gói thầu thiết bị dạy ngoại ngữ (do Sở GD-ĐT làm chủ đầu tư), Thanh tra tỉnh cho rằng Sở GĐ-ĐT đã tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh là không đúng quy định.

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng chưa đảm bảo theo quy định, không có quyết định mua sắm được phê duyệt; không đúng quy định trong thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (không có báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn, trình duyệt giá gói thầu)…

Sở Tài chính thẩm định giá gói thầu số 2 về mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ (hơn 30,5 tỉ đồng) không đúng theo quy định.

Việc nghiệm thu, bàn giao số lượng, chất lượng, xuất xứ trang thiết bị dạy và học ngoại ngữ đã gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 4,8 tỉ đồng.

Trong khi đó, 3 gói thầu xây lắp hệ thống xử lý nước thải y tế tại Bệnh viện đa khoa Tam Kỳ, Bệnh viện đa khoa H.Phú Ninh và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam (đều do Sở Y tế làm chủ đầu tư) cũng được Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định trong hồ sơ không có báo cáo kết quả thẩm định giá.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị thu hồi hơn 4,8 tỉ đồng sai phạm liên quan đến 4 gói thầu dạy học ngoại ngữ do AIC nhận thầu tại Sở GD-ĐT; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chuyển thông tin sai phạm liên quan đến các gói thầu này cho công an tỉnh điều tra, xử lý.

Trả lời câu hỏi xung quanh vụ sai phạm tại 7 gói thầu do AIC thực hiện, đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam, cho biết thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, qua thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm và đã chuyển thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

"Việc điều tra làm rõ thêm các nội dung liên quan thì đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra. Về quan điểm xử lý thì sau này khi có kết quả sai phạm tới đâu, mức độ vi phạm ra sao thì sẽ đối chiếu với kết quả thanh tra để từ đó có hướng xử lý", đại diện Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết.

Khách quốc tế đến Quảng Nam tăng mạnh Với phương châm tiếp tục phấn đấu xây dựng hình ảnh Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh, ngay từ các tháng đầu năm 2024, ngành du lịch đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại nhằm kích cầu du lịch. 3 tháng đầu năm, khách du lịch đến Quảng Nam tăng 14% BẢO DUY Nhờ hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,6 triệu lượt khách (tăng 25% so với cùng thời điểm năm 2023). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 0,9 triệu lượt khách (tăng 36%); khách nội địa ước đạt 0,7 triệu lượt khách (tăng 14%). Nhờ vậy, doanh thu du lịch ước đạt 1.690 tỉ đồng, tăng 7% và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 3.972 tỉ đồng. Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam, website visitquangnam.com, các trang mạng xã hội và dự án hợp tác khai thác không gian du lịch ảo trên địa bàn tỉnh đang được tập trung xây dựng, vận hành và phát triển.