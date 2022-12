Quảng Nam: Bắt giam 5 bị can tham gia cá độ tiền tỉ trong mùa World Cup

Chiều 19.12, Công an H.Quế Sơn cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Lê Bản (32 tuổi, ở xã Quế An, H.Quế Sơn) để điều tra về tội “tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, CQĐT cũng khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Minh Hiệu (40 tuổi, ở TT.Đông Phú, H.Quế Sơn), Trần Minh Diệu (37 tuổi), Nguyễn Thành Tường (34 tuổi) và Huỳnh Lê Minh Vương (30 tuổi, cùng ở xã Quế An, H.Quế Sơn) để điều tra về tội “đánh bạc”.

Theo kết quả điều tra, vào 22 giờ ngày 4.12, Công an H.Quế Sơn phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện, bắt giữ 13 nghi phạm tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại nhà Nguyễn Ngọc Cường (35 tuổi, ở xã Quế An), trong đó có Mai Lê Bản.





Qua đấu tranh, làm việc với Bản, Cơ quan CSĐT Công an H.Quế Sơn xác định ngoài việc tham gia đánh bạc tại nhà Cường, Bản còn tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với nhiều người.

Từ ngày 20.11 đến 4.12, Bản đã cung cấp các tài khoản cho nhiều người chơi để cá cược nhằm hưởng lợi với tổng số tiền đánh bạc trong các tài khoản ban đầu được xác định khoảng hơn 91.000 USD (tương đương gần 5 tỉ đồng).

Hiện, vụ tổ chức cá độ bóng đá mùa World Cup đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Quế Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.