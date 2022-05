Quảng Nam: Bắt kẻ chuyên vờ mượn điện thoại tài xế taxi, xe ôm rồi... bỏ chạy

Chiều 20.5, Cơ quan C SĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Sang (33 tuổi, ở xã Tam Lãnh, H.Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, chiều 16.5, anh Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi, ở H.Thăng Bình, Quảng Nam) là nhân viên hãng xe taxi Mai Linh trình báo với Công an TP.Tam Kỳ về việc bị 1 thanh niên đi taxi, giả vờ mượn ĐTDĐ gọi cho người thân rồi cầm điện thoại bỏ chạy.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng xác định kẻ gây ra vụ nói trên là Nguyễn Văn Sang, nên bắt giữ.

Qua đấu tranh, Sang khai nhận do có ý định chiếm đoạt tài sản của anh Tuấn, nên khi đến đoạn đường vắng, Sang hỏi mượn điện thoại gọi cho người nhà ra đón. Lúc này, Sang giả vờ bấm số, đồng thời mở cửa xuống xe nghe máy rồi bỏ chạy.

Sau đó, Sang đến một tiệm mua bán điện thoại trên đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) bán chiếc điện thoại lấy 3,5 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, qua đấu tranh, Sang khai thêm, sáng cùng ngày đón xe ôm từ TP.Đà Nẵng đi H.Đại Lộc (Quảng Nam). Khi đến đoạn đường vắng, Sang giả vờ mượn điện thoại của tài xế xe ôm rồi bỏ chạy.

Công an TP.Tam Kỳ xác định với thủ đoạn trên, Sang đã chiếm đoạt nhiều điện thoại của tài xế taxi, xe ôm trên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Sang có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản.