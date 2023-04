Quảng Nam: Bắt kẻ lẻn vào bệnh viện trộm cắp tài sản của bệnh nhân

Sáng 7.4, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn đang tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Hữu Nghị (35 tuổi, ở xã Thủy Phù, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), để hoàn tất thủ tục nhằm khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản.



Phan Hữu Nghị vào các bệnh viện trộm cắp tài sản của bệnh nhân THANH HỒNG

Trước đó, trưa 6.4, Công an TX.Điện Bàn nhận tin báo từ Công an P.Điện Nam Trung (TX.Điện Bàn) về việc đang truy xét kẻ trộm cắp tài sản tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thuộc khối phố Quảng Hậu Tây, P.Điện Nam Trung), vừa mới xảy ra.

Tiếp nhận thông tin, tổ trinh sát hình sự Công an TX.Điện Bàn phối hợp nhanh với Công an P.Điện Nam Trung truy xét, phát hiện và bắt giữ khẩn cấp Phan Hữu Nghị khi nghi phạm chuẩn bị lên xe khách để tẩu thoát.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật trên người Nghị gồm 3 chiếc điện thoại di động mà anh ta vừa trộm cắp tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TX.Điện Bàn, Phan Hữu Nghị vừa chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản tại TX.Hương Thủy. Bước đầu, nghi phạm khai nhận thường xuyên đến các bệnh viện, lợi dụng sơ hở của bệnh nhân để trộm điện thoại.