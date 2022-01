Quảng Nam: Bị lực lượng chức năng truy đuổi, bỏ lại gỗ lậu tháo chạy lên rừng

Sáng 7.1, Công an H.Hiệp Đức (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang tạm giữ phương tiện và tang vật là khoảng 1,5 m3 gỗ lậu để xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 6.1, Công an xã Phước Trà (H.Hiệp Đức) tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm, khi đến đoạn thuộc thôn Trà Hân (xã Phước Trà) phát hiện xe ô tô 16 chỗ BS 92B 003.29, có nhiều biểu hiện nghi vấn chở gỗ trái phép nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, các nghi phạm trên xe không chấp hành yêu cầu kiểm tra mà lái xe bỏ chạy theo hướng xã Phước Trà đi xã Trà Đốc (H.Bắc Trà My, Quảng Nam).





Nhận được tin, Công an H.Hiệp Đức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ công an xuống hiện trường, phối hợp cùng Công an xã Phước Trà, Hạt Kiểm lâm H.Hiệp Đức và Công an xã Trà Đốc truy đuổi xe ô tô nói trên.

Khi đến thôn 3, xã Trà Đốc, các nghi phạm cho dừng xe rồi tháo chạy lên rừng, bỏ lại xe và tang vật là 7 phách gỗ chuồn (trọng lượng khoảng 1,5 m3).

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật là số gỗ lậu nói trên để di lý về Công an H.Hiệp Đức để tiếp tục xác minh, điều tra và làm rõ.