Quảng Nam: Cầm súng tự chế xông vào quán bê thui bắn 1 người trọng thương

Chiều 9.5, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết lực lượng chức năng của công an TP đang điều tra nguyên nhân vụ dùng súng tự chế bắn một nam thanh niên bị thương nặng trong quán bê thui trên địa bàn.

Theo đại tá Nghĩ, vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 9.5, một nhóm 6 thanh niên đang ngồi nhậu tại quán bê thui Ba Dũng (trên đường Lý Thái Tổ, P.Cẩm Châu, TP.Hội An) thì bất ngờ bị một thanh niên cầm mã tấu xông vào quán, chém vào người anh Nguyễn Văn Hưng khiến người này bị thương.

Sau khi chém xong, hung thủ bỏ chạy ra đường. Nhưng khoảng 1 phút sau, lại có một thanh niên khác cầm súng tự chế dài khoảng 1 m xông vào quán bắn 2 phát đạn.

Hậu quả, anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (người trong nhóm nhậu) bị thương ở vùng mặt, cổ, lưng và gối, được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Thái Bình Dương Hội An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Hiệp tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Tại hiện trường, công an thu giữ 1 cây mã tấu.





Theo đại tá Nghĩ, qua xác minh ban đầu, nghi phạm cầm súng tự chế bắn anh Hiệp trọng thương là Trần Xuân Vũ (ở xã Khuê Ngọc Điền, H.Krông Bông, Đắk Lắk).

“Về nguyên nhân ban đầu, lực lượng chức năng nghi là mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, công an vẫn đang điều tra. Sau khi gây án, nghi phạm Trần Xuân Vũ đã bỏ trốn, chúng tôi đã kêu gọi Vũ nên ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật”, đại tá Nghĩ nói.

Hiện nguyên nhân vụ cầm súng tự chế bắn người trong quán bê thui đang được Công an TP.Hội An điều tra, làm rõ.