Quảng Nam đề xuất gì sau 4 vụ tai nạn giao thông khiến 19 người chết?

Sáng nay 27.2, UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia về nội dung giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) sau các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.



Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam, 2 tháng đầu năm, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp; số vụ, số người chết và bị thương tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Liên tiếp xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Hai tháng đầu năm, xảy ra 4 vụ TNGT đường bộ trên địa bàn Quảng Nam gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người tử vong M.C

Cụ thể, ngày 12.1, tại Km 1370+900 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận thôn Lao Mưng, xã Phước Xuân, H.Phước Sơn, ô tô tải BS 47H-017.15 lưu thông theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng. Khi đến đoạn đường cong tại địa điểm trên, ô tô bị lật nghiêng về phía bên trái theo chiều đi, đầu xe đâm vào mép tường bê tông taluy dương (phía bên trái chiều đi). Hậu quả, 3 người ngồi trên ô tô tử vong tại chỗ.



Vụ TNGT xảy ra lúc 23 giờ 20 phút ngày 17.1 tại Km 16+300, tuyến ĐT 611, thuộc tổ dân phố Cang Tây, TT.Đông Phú, H.Quế Sơn, giữa xe mô tô 92G1-390.41 và xe mô tô 43C-170.57 làm 3 người chết, 1 người bị thương.

Lúc 3 giờ 41 phút ngày 14.2, ô tô 16 chỗ BS 76B-006.60 do tài xế Phạm Đức Hậu (48 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường ĐT606 theo hướng nam - bắc. Khi đến ngã tư thuộc địa phận xã Tam Hiệp (H.Núi Thành), xe này va chạm với xe container BS 92H-004.33 kéo theo rơ moóc BS 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, ở xã Tam Xuân 1, H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng QL1 xuống cảng Kỳ Hà. Hậu quả, 10 người tử vong (trong đó có tài xế) và 11 người bị thương nặng.



Tiếp đến, lúc 1 giờ 35 phút ngày 21.2, xe khách giường nằm BS 51B-199.56 chở 31 hành khách do ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) điều khiển, lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng nam - bắc. Khi đến Km 1010+300 thuộc địa phận xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành, xe khách tông vào đuôi xe tải BS 81C-156.90 do tài xế Trịnh Đức Thạnh (27 tuổi, ở Gia Lai) điều khiển, đang dừng đỗ. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, 13 người khác bị thương.

Do lỗi chủ quan

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh Quảng Nam, trong 4 vụ TNGT vừa xảy ra, có 3 vụ tai nạn do các phương tiện từ các địa phương khác đi ngang qua địa phận tỉnh và để lại hậu quả vô cùng nặng nề (16 người chết, 24 người bị thương).

Phân tích nguyên nhân tai nạn, có 2 vụ do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, 1 vụ do phương tiện không đảm bảo an toàn (mất phanh), 1 vụ do sử dụng rượu bia.

Xe khách lật ngửa sau vụ tai nạn khiến 10 người tử vong M.C

Ban ATGT tỉnh Quảng Nam đề nghị Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Công an nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp thống kê TNGT. Vì thực tế cho thấy có 3 vụ (trong 4 vụ) tại nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua là do phương tiện từ các địa phương khác đến và gặp nạn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, đề nghị Bộ GTVT xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn QL1 hiện chưa có làn xe thô sơ, các đoạn tuyến chỉ có 2 làn ô tô để đảm bảo ATGT, đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến QL1 qua địa bàn Quảng Nam.

Đồng thời, đề nghị nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường QL1 tại các vị trí trước trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt; có giải pháp phù hợp để tăng cường ATGT tại các nút giao giữa QL1 cũ (ngang qua các thành phố, huyện thị) và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra TNGT mà cử tri đã kiến nghị.

Ban ATGT tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị bổ sung quy định xử phạt đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng; quy định thời hạn thu hồi phù hiệu và thu hồi hoặc tước giấy phép có thời hạn đối với người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Ban ATGT tỉnh đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam nâng cấp phần mềm hệ thống thiết bị giám sát hành trình. Vì hiện nay, việc cập nhật, tổng hợp trên phần mềm hệ thống thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam thường có độ trễ nhất định (thời điểm hoàn thành báo cáo để chấn chỉnh, xử lý được thông báo trên phần mềm sau thời điểm vi phạm của phương tiện từ 1 đến 3 tháng).

Việc cập nhật trễ, thông báo trễ này chưa đảm bảo tính kịp thời trong việc chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý vi phạm và khó khăn trong công tác xử lý đối với phương tiện thay đổi đơn vị quản lý, phương tiện ngừng hoạt động, phương tiện tái phạm…