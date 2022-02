Quảng Nam: Giả mạo fanpage 'Công an Phú Ninh' đăng tin sai sự thật để câu like

Sáng 12.2, Công an H.Phú Ninh (Quảng Nam) biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với V.T.T (24 tuổi, ở xã Tam Lộc, H.Phú Ninh) về hành vi giả mạo tài khoản Facebook công an, đăng thông tin sai sự thật. Trước đó, tháng 3.2020, T. thiết lập fanpage “Công an Phú Ninh” để hoạt động, phần lớn các thông tin đăng tải được lấy lại từ các nguồn chính thống. Tuy nhiên, ngày 22.10.2021, T. sử dụng trang fanpage này để đăng tải thông tin sai sự thật có tiêu đề: “Chính quyền địa phương bao che, làm ngơ tụi dân lộng hành cưa gỗ trên địa bàn” với nội dung thất thiệt về việc chính quyền xã Tam Lộc bao che cho các đối tượng phá rừng Ma Phan.

Sau khi thông tin được đăng tải, cơ quan công an đã vào cuộc xác định và xác định thông tin trên là không đúng sự thật, gây dư luận tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền địa phương. Ngoài ra, trang fanpage “Công an Phú Ninh” là trang giả mạo, không phải do Công an H.Phú Ninh thiết lập, quản lý.

Điều đáng nói, thời điểm đó, T. không có mặt tại địa phương mà tạm trú tại TP.HCM, không có địa chỉ cụ thể gây khó khăn cho công tác điều tra.





Ngày 10.2, xác định T. đã về địa phương nên Công an H.Phú Ninh đã mời lên làm việc và thanh niên này đã khai nhận hành vi vi phạm.

Làm việc với Công an tỉnh Quảng Nam, T. khai nhận mục đích của sử dụng fanpage “Công an Phú Ninh” giả mạo để câu like, khi đủ “like”, “view”, đạt “stick xanh” sẽ sửa tên để quảng cáo lấy tiền.