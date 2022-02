Bộ công an hội thảo về chuyển chức năng đào tạo, cấp giấy phép lái xe

Chiều 10.2, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học "Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ từ Bộ GTVT sang Bộ Công an". Hội thảo có sự tham gia của gần 200 nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an tham gia có tham luận và đóng góp ý kiến trực tiếp.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu nhất trí về việc giao công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho Bộ Công an quản lý. Theo GS-TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thực tiễn công tác này cho thấy việc quản lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là hai đối tượng có mối quan hệ chặt chẽ, không tách rời nhau nhưng lại bị chia cắt, nhiều cơ quan quản lý, dẫn đến lãng phí nguồn nhân lực, cơ sở vật chất.

"Chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, cấp bằng, GPLX cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ GTVT đang thực hiện nên giao cho Bộ Công an là phù hợp", ông Trần Ngọc Đường nói, đồng thời lý giải Bộ Công an đang được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm… Trong đó có công tác bảo đảm trật tự an ninh, an toàn giao thông qua chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, cấp GPLX.

Cơ sở dữ liệu về GPLX kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng phục vụ hiệu quả công tác xác minh làm rõ các vi phạm và điều tra các vụ án hình sự. "Lực lượng công an có kiến thức pháp luật, kỹ năng điều khiển phương tiện của người lái xe khi tham gia giao thông, từ đó sẽ xây dựng nội dung chương trình đào tạo, sát hạch với yêu cầu thực tiễn. Hơn nữa theo kinh nghiệm quốc tế mà tôi biết, nhiều quốc gia giao lực lượng cảnh sát thực hiện công tác này", ông Đường nói.





Cùng quan điểm, GS-TS Nguyễn Minh Đức, Phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, cho biết từ năm 1995 đến nay việc quản lý, đào tạo, sát hạch cấp GPLX được giao cho Bộ GTVT. Dù Bộ GTVT đã tiến hành cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe nhưng hoạt động đánh giá, cấp GPLX, quản lý sau cấp chỉ đơn thuần là hành chính, chưa gắn với việc giám sát, đánh giá ý thức chấp hành giao thông của người được cấp GPLX do Bộ GTVT không có chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

"Chúng tôi cho rằng đề nghị chuyển nội dung quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cho Bộ Công an quy định trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông cơ bản là có căn cứ, đúng với yêu cầu thực tế bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội", ông Nguyễn Minh Đức nói.

Tuy nhiên, ông Đức cũng lưu ý khi chuyển giao trách nhiệm quản lý, giữa Bộ Công an và Bộ GTVT cần tính toán việc chuyển giao các trung tâm đào tạo, sát hạch. Theo ông Đức, toàn quốc có 329 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, 370 cơ sở đào tạo lái xe ô tô với khoảng 2.000 cán bộ viên chức, khi chuyển đổi thì cần phải đánh giá tác động và tính toán các phương án giải quyết tối ưu trong hồ sơ dự thảo luật trình Chính phủ và Quốc hội để đảm bảo sự đồng thuận.