Quảng Nam: Hơn 50 tàu cá tìm kiếm ngư dân mất tích

Chiều 30.11, một lãnh đạo UBND xã Tam Tiến (H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết sau gần 1 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Thành (53 tuổi, ở xã Tam Tiến).



Thi thể ngư dân Thành được tìm thấy vào khoảng 10 giờ sáng nay 30.11, tại vùng biển cách bờ biển xã Tam Tiến khoảng 5 hải lý. Hiện thi thể đã được đưa vào bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 29.11, tàu cá QNa-00597 TS do ông Nguyễn Văn Thành làm thuyền trưởng, đang hoạt động tại tọa độ 15,32 độ vĩ bắc - 108,44 độ kinh đông (cách mũi An Hòa, H.Núi Thành khoảng 5 hải lý về hướng Tây Nam) thì không may ông Thành trượt chân rơi xuống biển, mất tích.

Nhận tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam kêu gọi hơn 50 tàu cá hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn tham gia tìm kiếm.

Tàu cá QNa-00597 TS có công suất nhỏ (45 CV), gồm 3 lao động, xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cửa Lở (H.Núi Thành) lúc 16 giờ ngày 28.11.