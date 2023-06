Quảng Nam: Huyện Đại Lộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định, công tác xúc tiến đầu tư có nhiều chuyển biến, nhiều doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư kinh doanh các dự án trên địa bàn huyện; ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Trụ sở UBND huyện Đại Lộc Ảnh: Mạnh Cường

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện của quý 1/2023 là 401.279 triệu đồng, đạt 49% dự toán tỉnh, 42% dự toán huyện giao. Trong đó, thu ngân sách địa phương đạt 389.963 triệu đồng. Các chỉ tiêu thu đạt và vượt dự toán đề ra như thu từ doanh nghiệp nhà nước T.Ư đạt 110% dự toán; thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt 323% dự toán; thu phí, lệ phí (huyện quản lý) đạt 53% dự toán; thu phí, lệ phí (huyện quản lý) đạt 53% dự toán; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 76% dự toán tỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện quý 1/2023 là 257.343 triệu đồng, bằng 29% dự toán tỉnh giao, 28% dự toán huyện giao. Trong đó, chi ngân sách huyện là 269.490 triệu đồng, chi ngân sách xã 77.650 triệu đồng.

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách địa phương trong quý 1/2023 đảm bảo đúng luật, bám sát dự toán giao, thực hiện chi tiêu ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, phục vụ kịp thời lương và các khoản có tính chất theo lương, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng an ninh. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Đại Lộc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.