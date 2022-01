Quảng Nam: Khởi tố, bắt giam 5 bị can trong đường dây đánh bạc quy mô lớn

Sáng 1.1.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 bị can để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet.

5 bị can bị khởi tố gồm: Hồ Ngọc Hoan (41 tuổi), Huỳnh Bá Tôn (35 tuổi), Phạm Ngọc Linh (52 tuổi), Trần Nghĩa (37 tuổi) và Nguyễn Văn Lang (41 tuổi, tất cả đều ở P.An Sơn, TP.Tam Kỳ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngay sau khi Công an tỉnh Quảng Nam phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Công an TP.Tam Kỳ đã tăng cường công tác quản lý địa bàn.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện bị can Hồ Ngọc Hoan có biểu hiện liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng internet nên tập trung lực lượng theo dõi, điều tra.

Tối ngày 23.12.2021, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ bắt quả tang Hồ Ngọc Hoan đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet và mua bán số lô đề tại nhà riêng.

Tang vật tạm giữ là 2 chiếc điện thoại di động, số tiền 10 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng chức năng xác định, Hồ Ngọc Hoan tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề và cá cược bóng đá trong khoảng thời gian từ tháng 9.2021 đến thời điểm bị bắt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc lên đến hơn 5 tỉ đồng.





Về hình thức tổ chức cá cược bóng đá, khoảng tháng 9.2021, Hồ Ngọc Hoan sử dụng 1 tài khoản cá độ bóng đá qua mạng internet của 1 nghi phạm tên Quy (chưa rõ lai lịch), truy cập trang web “Bong8x.com” để cá cược bóng đá được thua bằng tiền.

Sau đó, Hoan chia nhiều tài khoản khác nhau cho Huỳnh Bá Tôn, Phạm Ngọc Linh, Trần Nghĩa, Nguyễn Văn Lang để tham gia cá cược bóng đá với Hoan.

Ngoài ra, Hoan giữ lại 3 tài khoản để chơi cá cược với nghi phạm Quy. Bên cạnh đó, Hoan còn nhận tin nhắn cá cược bóng đá qua tin nhắn điện thoại của nhiều người khác nhau, trong đó có Lê Trung (57 tuổi ở P.An Sơn).

Ngoài hình thức cá cược bóng đá, Hồ Ngọc Hoan còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề dựa trên kết quả xổ số các đài miền Trung và miền Bắc thông qua hình thức nhắn tin trên điện thoại di động.

Hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet đang được Công an TP.Tam Kỳ mở rộng điều tra, làm rõ.