Quảng Nam: Lan can cầu bị đổ kéo nam công nhân rơi xuống đất, tử vong

Chiều 2.8, lãnh đạo UBND TT.Tân Bình (Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong.



Hiện trường nam công nhân rơi xuống đất, tử vong C.X

Theo thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 10, nam công nhân khoảng 35 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk đang hàn lan can bảo vệ cầu Tân An (khối phố Bình An, TT.Tân Bình) thì lan can bất ngờ bị đổ, kéo theo công nhân này rơi xuống đất, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Tiếp nhận thông tin, Công an H.Hiệp Đức đã có mặt lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Chủ thầu thi công công trình này ở TP.Đà Nẵng cũng đã vào nơi xảy ra vụ việc. Ngoài ra, người nhà của nam công nhân cũng được thông báo để tiếp nhận thi thể đưa về quê nhà lo hậu sự.

Công trình sửa chữa cầu Tân An thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn Km15+270 - Km89+700, do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 là đơn vị quản lý dự án.