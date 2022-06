Quảng Nam phạt 2 doanh nghiệp vi phạm an toàn xây dựng, xây dựng không phép

Chiều 3.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP xây dựng ngầm Hà Nội (địa chỉ trụ sở chính tại số 21 Nguyễn Quý Đức, P.Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) và Công ty TNHH Number One Chu Lai (tại Khu công nghiệp, Hậu cần cảng Tam Hiệp, H.Núi Thành, Quảng Nam) với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Theo quyết định, Công ty CP xây dựng ngầm Hà Nội bị phạt 120 triệu đồng và đình chỉ hoạt động bảo quản vật liệu nổ công nghiệp trong 9 tháng.

Lý do Công ty CP xây dựng ngầm Hà Nội bị phạt vì có hành vi vi phạm hành chính bảo quản vật liệu nổ công nghiệp tại kho không đáp ứng các yêu cầu về xây dựng, an ninh trật tự, an toàn PCCC, chống sét, kiểm soát tĩnh điện và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.





Công ty TNHH Number One Chu Lai bị phạt 130 triệu đồng vì tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng đối với công trình Nhà máy sản xuất nước giải khát Number One Chu Lai.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu 2 doanh nghiệp trên nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng (địa chỉ trụ sở chính tại lô số 1, KCN Tam Thăng, TP.Tam Kỳ) và Công ty CP TM-SX đá Quảng Nam (địa chỉ trụ sở chính: Lô CN, KCN Đông Quế Sơn, TT.Hương An, H.Quế Sơn), mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng vì xây dựng không phép.