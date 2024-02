Quảng Nam: Phạt chủ xe khách 45 triệu đồng vì nhồi nhét khách

Chiều 20.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện với mức phạt 45 triệu đồng về hành vi nhồi nhét hành khách.

Trước đó, vào chiều 19.2, tại Km1378+200 đường Hồ Chí Minh (thuộc TT.Khâm Đức, H.Phước Sơn, Quảng Nam), tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, phối hợp với Công an H.Phước Sơn phát hiện, lập biên bản xe ô tô khách BS 18F-005.36 do lái xe V.V.T điều khiển, chở 37 người (xe khách này chỉ được phép chở 24 hành khách), vượt quá 13 người so với quy định.

Xe khách BS 18F-005.36 nhồi nhét thêm 13 hành khách bị xử phạt 45 triệu đồng NAM THỊNH

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết hành khách được đón từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đi Bình Phước.

Tổ tuần tra kiểm soát đã xác minh và lập biên bản vi phạm đối với chủ phương tiện là Công ty CP Du lịch T.K, mức phạt tiền là 45 triệu đồng.

Ngay sau đó, 13 hành khách bị nhồi nhét đã được chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình theo đúng quy định.