Quảng Nam: Tai nạn liên hoàn trên QL1, ùn tắc gần 2 km

Chiều nay 15.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với Công an H.Thăng Bình điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn liên hoàn trên QL1 đoạn qua địa phận H.Thăng Bình khiến các phương tiện giao thông bị ùn tắc kéo dài gần 2 km, mãi đến 17 giờ chiều nay mới thông tuyến.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên QL1 đoạn qua địa phận H.Thăng Bình (Quảng Nam) ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 10 phút chiều nay 15.2, xe đầu kéo BS 76G-00348 kéo theo rơ moóc 76R-008.58 do tài xế Nguyễn Tấn Tiên (42 tuổi, ở H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông hướng nam - bắc trên QL1, khi đến Km 982 đoạn giao với đường liên xã qua thôn An Thái (xã Bình An, H.Thăng Bình) thì xảy ra tai nạn.

Lúc đó, xe đầu kéo BS 76G-00348 bất ngờ va chạm với xe máy BS 92H1-939.28 do ông Lê Ngọc Nhân (85 tuổi) điều khiển, chở theo bà Phạm Thị Yến (81 tuổi, đều ở thôn An Phước, xã Bình An, H.Thăng Bình) đang băng qua QL1.

Vụ tai nạn khiến QL1 bị ùn tắc gần 2 km ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chưa dừng lại ở đó, xe đầu kéo BS 76G-003.48 lao qua hướng chiều đường ngược lại, tông vào xe tải BS 92H-008.00 do anh Huỳnh Ngọc Tường (22 tuổi) điều khiển, trên xe có Võ Văn Tuấn (30 tuổi, đều ở P.Trường Xuân, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) lưu hành hướng bắc - nam.

Tiếp đó, xe máy BS 92N1-718.95 do anh Huỳnh Văn An (40 tuổi, ở xã Tam Anh Bắc, H.Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển tông vào phía sau xe tải 92H-008.00.

Hậu quả, vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương nặng, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại hiện trường, cả 4 xe đều hư hỏng nặng; xe đầu kéo nằm chắn ngang một phần QL1 khiến các phương tiện khác không thể lưu thông, giao thông bị ách tắc kéo dài gần 2 km.

Xe đầu kéo chắn ngang đường sau tai nạn, gây ách tắc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam có mặt tại hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông. Đến khoảng 17 giờ chiều nay 15.2, lưu thông tại khu vực xảy ra tai nạn liên hoàn mới trở lại bình thường.