Quảng Nam: Tạm giữ nghi phạm chém vợ trọng thương rồi tự đốt nhà mình

Chiều 19.4, Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đang tạm giữ ông Đỗ Văn Thành (62 tuổi, ở thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo Công an TP.Hội An, do mâu thuẫn gia đình, ông Đỗ Văn Thành đã vác dao chém vợ là bà N.T.H (64 tuổi) trọng thương. Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, ông Thành chạy về châm lửa đốt nhà mình.

Hiện trường vụ cháy nhà NAM THỊNH

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 18.4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Bắc Quảng Nam nhận được thông tin hỏa hoạn tại nhà của ông Đỗ Văn Thành.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa.

Tại hiện trường vụ cháy, lực lượng chức năng phá dỡ cổng, cửa chính của căn nhà 2 tầng để thoát khói và triển khai công tác cứu hộ.

Hơn 1 giờ đồng hồ sau, đám cháy đã được các lực lượng chức năng dập tắt. Hỏa hoạn khiến ông Thành bị bỏng, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Qua điều tra ban đầu, Công an TP.Hội An xác định nguyên nhân khiến căn nhà 2 tầng bốc cháy là do ông Đỗ Văn Thành tự đốt. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.