Quảng Nam: Tảng đá nặng hàng chục tấn rơi xuống làm lệch mặt cầu Đắk Mi 1

Chiều 25.11, Ban quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến tảng đá lớn nặng hàng chục tấn rơi vào cầu Đắk Mi 1 trên QL14E đoạn qua địa phận H.Phước Sơn (Quảng Nam).

Cầu Đắk Mi 1 tại Km 85+360 trên QL14E được đầu tư xây dựng năm 2013 với sơ đồ nhịp 3x15 m, hiện đang được cải tạo, nâng cấp.

Tảng đá nặng hàng chục tấn rơi xuống làm lệch mặt cầu Đắk Mi 1 ẢNH: C.X

Do cầu còn tốt nên ngành chức năng đã quyết định tận dụng lại và chỉ sửa chữa khe co giãn do đã xuống cấp (hiện nhà thầu chưa sửa chữa hạng mục này).

Những ngày qua, mưa lớn cục bộ đã làm mái ta luy dương tại vị trí Km 85+400 sau đuôi mố M2 cầu Đắk Mi 1 sạt xuống, kéo theo nhiều đất đá. Trong số đó, có tảng đá kích thước lớn, nặng hàng chục tấn làm ách tắc cục bộ và ảnh hưởng đến khả năng khai thác của cầu. Ngoài ra, tảng đá lớn cũng đã làm lệch mặt cầu nhịp 3 khoảng 47 cm.

Ban quản lý dự án 4 cho hay ngay sau khi xảy ra sạt lở taluy dương, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu huy động máy móc, thiết bị, nhân lực dọn đất đá, thu dọn cây, bố trí lắp đặt barie, rào chắn, biển báo và cử người trực gác 2 đầu. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng của địa phương đảm bảo an toàn và phân luồng giao thông.

Hiện tại, nhà thầu đã dọn xong đất đá sụt trên cầu và tạm thời cho các phương tiện nhỏ lưu thông qua cầu.

Ban quản lý dự án 4 cũng thông tin, qua kiểm tra thực tế, mặt cầu nhịp 3 bị đẩy lệch về phía trái tuyến 47 cm (tại đuối mố M2) so với vị trí ban đầu. Các dầm ngang, u neo tại trụ T1, T2 nứt vỡ; đầu dầm tại vị trí M2 bị đẩy lệch ra khỏi gối cao su, khe co giãn tại mố M2 bị kéo hở...

Để đảm bảo an toàn giao thông, Ban quản lý dự án 4 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT tỉnh Quảng Nam tổ chức phân luồng các phương tiện lưu thông trên tuyến, chỉ cho phép xe máy, xe ô tô con qua cầu; không để các phương tiện vận tải lớn lưu thông trong khi chờ đánh giá cụ thể để khắc phục sửa chữa cầu Đắk Mi 1.

Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cũng có thông báo phân luồng, cho phép xe chở khách dưới 16 chỗ ngồi, xe tải dưới 5 tấn trở xuống và xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép đi qua cầu Đắk Mi 1.

Các phương tiện di chuyển hướng từ H.Phước Sơn đi QL1: Từ đường Hồ Chí Minh đi QL14B đoạn qua TT.Thành Mỹ (H.Nam Giang) đến QL1.

Hướng từ QL1 đi H.Phước Sơn: Đến Km972+200 trên QL1 thì đi theo QL4E đến Km58+530 đi tiếp đường Trường Sơn Đông khoảng 48 km rồi theo đường Hồ Chí Minh.