Quảng Nam: Truy tìm nghi phạm kề liềm vào cổ, cướp tiền chủ cây xăng

Chiều tối 27.11, một lãnh đạo Công an H.Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết đang điều tra, truy bắt kẻ cướp tiền của chủ một cây xăng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 19 giờ 42 phút ngày 26.11, một người đàn ông đi xe máy, mặc áo mưa màu xanh lá cây đến đổ xăng tại cây xăng Tiên Cảnh (H.Tiên Phước).

Nghi phạm kề liềm vào cổ, cướp tiền chủ cây xăng CẮT TỪ CLIP

Khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe máy, người này vòng ra phía sau lưng quan sát. Thấy vắng người, kẻ cướp rút lưỡi liềm (vật dùng để cắt lúa, cắt cỏ) từ trong người ra, kề vào cổ chủ cây xăng.

Quá sợ hãi, chủ cây xăng đứng yên, rút xấp tiền trong túi ra đưa cho kẻ cướp. Chưa dừng lại, kẻ cướp vẫn giữ nguyên cái liềm kề vào cổ, lục soát người người đàn ông.

Sau khi không phát hiện thêm tiền và tài sản có giá trị, kẻ cướp ép nạn nhân quay mặt vào trong, lấy đi hơn 15 triệu đồng rồi nổ máy xe tẩu thoát.

Theo lãnh đạo Công an H.Tiên Phước, đơn vị đã ghi nhận lời khai của chủ cây xăng. Hiện Công an H.Tiên Phước đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tập trung khoanh vùng, truy xét nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản táo tợn này. Tuy nhiên, do trời tối, nghi phạm mặc áo mưa nên cơ quan chức năng gặp khó trong khâu nhận diện kẻ cướp.