Quảng Nam tung gói ưu đãi du lịch gần 10 tỉ đồng

Chiều 16.4, tại Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (đóng tại xã Duy Hải, H.Duy Xuyên, Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức buổi họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 "Quảng Nam - Miền xanh di sản".

Chương trình có sự đồng hành tham gia của hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2024 và hướng đến phát triển du lịch xanh, hiệu quả, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch xanh Quảng Nam.

Chương trình diễn ra từ tháng 5 - 11.2024, gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 "Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè" kéo dài từ tháng 5 - 8.2024 và giai đoạn 2 "Mùa vàng xứ Quảng" từ tháng 9 - 11.2024.

Đối với giai đoạn 1 có nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng như, gói 3 ngày 2 đêm lưu trú và đón tiễn.

Quảng Nam kích cầu nhiều chương trình du lịch MẠNH CƯỜNG

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời tại khách sạn hạng sang và tự do tham quan các điểm đến nổi tiếng như phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Vinwonder Nam Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, rừng di sản Pơ mu, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang…

Ngoài ra, còn có các gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf, gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông, hồ, cắm trại…

Bên cạnh đó, còn có chương trình du lịch và trại hè từ 1 đến 14 ngày dành cho trẻ em từ 7 - 18 tuổi sẽ mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc sắc, nhằm thúc đẩy sự phát triển cá nhân, giáo dục và trách nhiệm xã hội.

Riêng "Mùa vàng xứ Quảng" sẽ xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành bằng cam kết chất lượng dịch vụ vượt mức kỳ vọng, tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách và được thúc đẩy bởi chiến dịch truyền thông online về điểm đến.

Sản phẩm là các gói combo được ưu đãi giá "sốc" từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển... Chẳng hạn, giảm giá (20 - 50%) hay giờ vàng giảm sâu (giảm đến 80%) hoặc mua 1 tặng 1. Đồng thời, cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như: đón sân bay, shutle bus vào phố cổ, cho thuê xe máy giá tốt... để tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí hơn cho khách. Tổng giá trị ưu đãi tương đương 9,5 tỉ đồng.

Tại buổi họp báo, nhiều đóng góp nhằm kích cầu, phát triển du lịch được đại diện các doanh nghiệp nêu ra. Đáng chú ý, trong đó có ý kiến về thúc đẩy du lịch đường sắt.

Ông Steven Wolstenholme, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hoiana Resort - Golf, cho rằng năm nay du lịch nội địa có thể sẽ gặp một số khó khăn khi chi phí vận chuyển hàng không trong nước tăng.

Phố cổ Hội An sẽ điểm đến lý tưởng cho du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài MẠNH CƯỜNG

Vì vậy, việc linh hoạt, nhanh chóng thúc đẩy du lịch đường sắt là một hướng đi đúng đắn của tỉnh Quảng Nam. Hoạt động này sẽ phần nào hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch tại địa phương.

"Hoiana kỳ vọng, việc tỉnh Quảng Nam đẩy mạnh khai thác tuyến đường sắt sẽ giúp thu hút thêm du khách đến với địa phương", ông Steven Wolstenholme nói.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam kỳ vọng với các gói kích cầu đặc sắc, hấp dẫn trong chương trình kích cầu du lịch 2024 "Quảng Nam - Miền xanh di sản" lần này sẽ tiếp tục thu hút mạnh du khách.