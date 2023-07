Quảng Nam: Xe tải chở than cà phê bốc cháy dữ dội trên đường Hồ Chí Minh

Sáng 4.7, Công an H.Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ cháy xe tải chở than cà phê.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng nay 4.7, xe tải BS 43H-011.96 do tài xế Phạm Khải (32 tuổi, ở Phú Yên) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Gia Lai về TP.Đà Nẵng, khi đến Km 1356+300 thuộc địa phận thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, H.Phước Sơn) thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội từ phía sau thùng xe.

Xe tải bốc cháy dữ dội NAM THỊNH

Trên xe lúc này chở 15,5 tấn than cà phê, ngọn lửa gặp than bùng phát và lan nhanh. Rất may tài xế và một người ngồi cùng trên xe đã kịp nhảy ra ngoài thoát thân.



Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Xuân phối hợp với Công an H.Phước Sơn đã có mặt tại hiện trường tham gia cứu hộ, dập lửa. Tuy nhiên, nơi xe tải gặp nạn là khu vực rừng núi hiểm trở, gây khó khăn cho việc khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, số than trên xe bùng cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đã tăng cường, điều động 2 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ đến dập lửa.

Xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn NAM THỊNH

Sau khoảng 2 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên lực lượng chức năng vẫn đang xử lý lượng than bị cháy âm ỉ trên xe tải.

Được biết, thời điểm gặp nạn, xe tải đang chở than cà phê từ H.Chư Sê (Gia Lai) về TP.Đà Nẵng.

Nguyên nhân xe tải chở than cà phê bốc cháy dữ dội đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ.