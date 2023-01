Quảng Ngãi: 5 xe ô tô va chạm liên hoàn khi dừng đèn đỏ trên QL1

Chiều 30.1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô khi dừng đèn đỏ xảy ra trên QL1, thuộc P.Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi). Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Công an TP.Quảng Ngãi đến hiện trường để điều tra nguyên nhân và phân luồng, điều tiết giao thông.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên QL1 HẢI PHONG

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tại nút giao thông QL1 với đường Lê Trung Đình (thuộc P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi), các phương tiện đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ xe tải BS 76C-103.83 từ phía sau tông thẳng vào đuôi xe ô tô 7 chỗ BS 51F-367.66 khiến xe ô tô 7 chỗ đâm thẳng vào gầm xe tải BS 76H-011.23 ở phía trước.

Lực lượng chức năng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn L.Đ

Tiếp đó, do bị tông từ phía sau tới, xe tải BS 76H-011.23 tông vào đuôi xe tải 76C-118.21. Xe tải 76C-118.21 tiếp tục tông vào đuôi xe BS 76C-024.78.



Lực lượng công an phân luồng, điều tiết giao thông HẢI PHONG

Tại hiện trường, 2 xe tải BS 76H-011.23 và 76C-024.78 bị va chạm nhẹ đã di chuyển đến khu vực an toàn cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 50 m rồi dừng lại.

Đầu xe ô tô 7 chỗ BS 51F-367.66 bị hư hỏng nặng L.Đ

Các xe tải còn lại nằm dính chùm vào nhau. Riêng xe ô tô 7 chỗ BS 51F-367.66 bị hư hỏng toàn bộ phần đầu và đuôi xe. Những người bên trong xe ô tô 7 chỗ bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện vụ va chạm liên hoàn này đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.