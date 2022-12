Quảng Ngãi: Bắt 2 bị can tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép

Ngày 18.12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh khám xét nhà và bắt tạm giam 2 bị can ở TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) để điều tra hành vi “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Đó là các bị can: Huỳnh Tiến Lên (20 tuổi, trú tại P.Phổ Quang) và Lê Duy Tân (21 tuổi, trú tại P.Phổ Thạnh). Trong đó, bị can Tân hiện đang bị tạm giam chờ thi hành án về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Hiện Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng tại TX.Đức Phổ, ngày 15.11, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nhà đối với Huỳnh Thanh Tú (30 tuổi, trú tại P.Phổ Quang).





Theo cơ quan chức năng, Tú đã tổ chức, hướng dẫn cho một số người dân qua Campuchia lao động bất hợp pháp trong các casino.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, Công an tỉnh Quảng Ngãi liên tục phát đi cảnh báo về việc cảnh giác với các hình thức giới thiệu việc làm qua mạng xã hội để lừa sang Campuchia làm việc phi pháp. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, từ tháng 1 đến giữa tháng 6 năm nay, đơn vị đã tiếp nhận đơn đề nghị giải cứu của 8 trường hợp có người thân bị lừa sang Campuchia, bị cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc.

Có 3 lao động quê Quảng Ngãi đã được về nhà, nhưng phải đóng tiền chuộc từ 35 - 75 triệu đồng/người. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, các trường hợp khác muốn về nhà nhưng các đối tượng ở Campuchia buộc phải đóng tiền chuộc 150 triệu đồng/người.