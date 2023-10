Quảng Ngãi: Bất an khi sống dưới chân núi lở

Không ngủ được vì sợ sạt lở chạy không kịp

Theo ghi nhận, các vết nứt ở núi Cà Mon, thôn nước Lăng, xã Ba Xa, H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) ngày càng dài và rộng thêm, khiến 11 hộ dân với 53 nhân khẩu người H'rê sinh sống ở dưới chân núi luôn lo lắng, bất an, bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Ngoài ra, vào mùa mưa, nước suối Lăng dâng cao khiến các hộ dân nơi đây còn bị cô lập.

Các vết nứt trên núi Cà Mon kéo dài hàng chục mét C.T.V

Ông Phạm Văn Thi (ở tổ 3, thôn Nước Lăng, xã Ba Xa) cho biết, những vết nứt trên núi Cà Mon xuất hiện từ mùa mưa năm 2019, bà con sống ở đây luôn lo lắng về nguy cơ sạt lở núi, nhất là những ngày mưa kéo dài. Các hộ dân đều khó khăn, không đủ điều kiện tự mua đất, dựng nhà nơi khác. Do vậy, dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải sống trong thấp thỏm, chờ chính quyền hỗ trợ tái định cư.

Vết nứt tạo thành hố sâu Đ.H

"Những đêm mưa bão, người lớn gần như không ngủ được vì sợ sạt lở sẽ chạy không kịp. Nếu mưa lớn kéo dài, bà con phải đến ở nhờ nhà người quen ở các thôn khác. Điều chúng tôi mong muốn nhất hiện nay là được hỗ trợ để tái định cư ở nơi an toàn", ông Thi nói.

Mỗi khi đến mùa mưa bão, để đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, chính quyền địa phương đã phải vận động các hộ dân sơ tán đến nhà người quen, nhà văn hóa thôn hoặc trường học để tránh trú.

Làm thủ tục xây dựng khu tái định cư

Ngày 19.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Vôn, Chủ tịch UBND xã Ba Xa cho biết, vào mùa mưa bão, chính quyền địa phương luôn chủ động các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đối với 11 hộ dân thuộc tổ 3, thôn Nước Lăng là những gia đình nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi cao, chính quyền khẩn trương vận động bà con di dời đến nơi an toàn.

"Mưa lớn kéo dài, nước suối Lăng dâng cao sẽ gây chia cắt các hộ dân nơi đây với khu vực bên ngoài. Vì vậy, việc di dời bà con gặp nhiều khó khăn", ông Vôn nói.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường các vết nứt trên núi Cà Mon Đ.H

Liên quan đến tình hình nguy cơ sạt lở núi, ông Nguyễn Xuân Vinh, Chủ tịch UBND H.Ba Tơ cho rằng, qua kiểm tra tình hình sạt lở tại núi Cà Mon (xã Ba Xa) các vết nứt đang có hiện tượng mở rộng và kéo dài nên rất nguy hiểm, khả năng sạt lở cao, chỗ sâu nhất gần 7 m.

"Qua kiểm tra thực tế và so sánh với các tài liệu của những năm trước cho thấy, các vết nứt này kéo dài hàng chục mét và ngày càng mở rộng thêm, có đoạn xuất hiện sụt lún đất với độ sâu gần 7 m. Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, UBND H.Ba Tơ giao cho UBND xã Ba Xa chủ động vận động người dân di dời đến nơi an toàn khi thời tiết mưa bão. Địa phương phải đảm bảo lương thực và các nhu yếu phẩm để người dân an tâm sơ tán", ông Vinh cho biết thêm.

Hiện tại UBND H.Ba Tơ đang hoàn tất các thủ tục xây dựng khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở núi Cà Mon, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.