Quảng Ngãi: Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao đâm tài xế xe tải trọng thương

Ngày 25.12, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phù Trung Nghiệm (27 tuổi, thường trú xã Bình Trị, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), hiện tạm trú tại xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, về hành vi giết người.

Trước đó, Công an H.Bình Sơn tiếp nhận tin báo về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra ngày 23.12 tại thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, nên phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi xác minh, điều tra vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23.12, anh V.N.Đ (38 tuổi, trú tại xã Trà Bình, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) điều khiển xe ô tô tải BS 76C-019.00 chở đá từ mỏ đá xã Bình Đông đến cảng ở xã Bình Thuận.

Khi anh Đ. lái xe tải đến đậu ở chỗ thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, thì Phù Trung Nghiệm chạy xe máy đến đập cửa, gọi anh Đ. xuống xe. Cùng đi với Nghiệm có Đ.M.P (19 tuổi), N.H.T (25 tuổi, cùng trú tại thôn Tuyết Diêm 1).

Anh Đ. vừa mở cửa xuống xe thì bị Nghiệm dùng cùi chỏ đánh vào vai nên bỏ chạy. Nghiệm liền lấy dao đâm từ phía sau liên tiếp nhiều phát trúng bên hông trái anh Đ.





Anh Đ. tiếp tục bỏ chạy, bị Nghiệm đuổi theo một đoạn. Được P. can ngăn, Nghiệm ngừng truy đuổi, sau đó cùng P. và T. quay về.

Anh Đ. bị đâm thủng phổi, tràn dịch phổi. Sau khi sự việc xảy ra, anh Đ. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng công an nhanh chóng điều tra và bắt Phù Trung Nghiệm sau 2 giờ gây án. Tại cơ quan công an, Nghiệm khai do liên tục bị các xe tải chạy ẩu ép xe nên bức xúc. Đến chiều tối 23.12, sau khi nhậu một mình, trên đường đi ăn tối về, Nghiệm tiếp tục bị xe tải ép nên nảy sinh ý định đánh tài xế cho bõ tức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Quảng Ngãi điều tra làm rõ.