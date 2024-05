Quảng Ngãi: Bé gái 7 tuổi nuốt đồng xu kim loại

Ngày 23.5, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa gắp đồng xu bằng kim loại nằm ở thực quản của bé gái 7 tuổi bằng phương pháp nội soi.

Chiều 22.5, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhi N.Đ.T.Y (7 tuổi, ở xã Nghĩa Dũng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau họng, buồn nôn.

Chụp X-quang các bác sĩ phát hiện dị vật trong thực quản bệnh nhi BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NGÃI

Sau đó, bệnh nhi nhanh chóng được bác sĩ thăm khám và chỉ định chụp X-quang vùng cổ, ngực để kiểm tra. Kết quả cho thấy ở thực quản của bệnh nhi có một dị vật kim loại hình tròn.

Do bệnh nhi còn nhỏ, để đảm bảo an toàn cho cháu bé, các bác sĩ đã gây mê và nội soi can thiệp gắp dị vật. Chỉ trong vòng 15 phút, các bác sĩ đã gắp thành công một đồng xu kim loại ra khỏi thực quản của bé.

Sau đó, bệnh nhi được chuyển ra phòng hồi sức và tỉnh táo hoàn toàn, không còn triệu chứng đau họng. Hiện các bác sĩ tiếp tục theo dõi sức khỏe của bệnh nhi.

Theo lời kể của người nhà, trước đó, bệnh nhi được dẫn đến khu vui chơi của siêu thị. Tại đây, bệnh nhi đã ngậm và nuốt đồng xu kim loại (loại dùng để bỏ vào các máy trò chơi).

Bác sĩ khám, kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi BỆNH VIỆN SẢN NHI QUẢNG NGÃI

Theo bác sĩ CK II Nguyễn Thị Mỹ Lệ, phụ trách khoa Nhi tiêu hóa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, có nhiều trường hợp dị vật mắc trong đường tiêu hóa bệnh nhân, gây tắc ruột, thủng ruột, thậm chí nếu rơi vào thanh quản sẽ gây tắc đường thở, dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Trường hợp bệnh nhi Y., dị vật dạng trơn, nhẵn nên bé không có tổn thương ở niêm mạc thực quản.

"Các phụ huynh có con nhỏ cần lưu ý, không cho trẻ chơi những vật dụng, đồ chơi có kích thước nhỏ, vì trẻ có thể nuốt vào bất cứ lúc nào. Trường hợp trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh không cố gắng cho tay vào miệng trẻ để lấy dị vật ra mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để bác sĩ xử lý kịp thời", bác sĩ Lệ khuyến cáo.