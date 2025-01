Quảng Ngãi: Biển động, người dân Lý Sơn chưa thể về quê ăn tết

Sáng 27.1, Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đang có gió cấp 6, giật cấp 7, sóng cao từ 3 – 4 m. Đây là lý do các tàu thủy hoạt động tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và chiều ngược lại phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Hành khách lên tàu đi Lý Sơn từ cảng Sa Kỳ ẢNH: HẢI PHONG

"Khách đã mua vé trước sẽ được trả lại tiền vé hoặc dời vé sang chuyến khác khi tàu hoạt động trở lại. Việc nối lại hoạt động tuyến giao thông này sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết. Ngoài ra, tuyến giao thông thủy nội địa từ đảo Lớn đi đảo Bé (thuộc H.Lý Sơn) cũng tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới", Ban Quản lý cảng và cảng vụ đường thủy nội địa thông tin thêm.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có phương án vận chuyển người dân, hành khách từ đất liền về đảo Lý Sơn trong trường hợp thời tiết bất lợi trong dịp trước tết.

Cụ thể, trong trường hợp thời tiết ngày 28.1 (tức 29 tháng chạp) diễn biến xấu, tàu thuyền trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn không thể hoạt động, không thể đưa người dân từ đất liền về đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 quan tâm hỗ trợ tỉnh bố trí tàu đưa người dân, hành khách, hành lý còn lưu lại tại cảng Sa Kỳ để kịp về đảo Lý Sơn đón tết cùng gia đình.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, cho biết khu vực tỉnh Quảng Ngãi từ tối 26.1 đã có mưa rào nhiều nơi, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 19 độ C. Vùng biển tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào, gió đông bắc cấp 4 - 5, từ đêm 26.1 mạnh dần lên giật cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 - 4 m.

"Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có mưa rào, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao 3 - 4 m; khả năng đêm 27.1 gió giảm xuống cấp 5, có lúc cấp 6, biển động, sóng cao 2,5 - 3 m. Đến đêm 28.1 gió tiếp tục giảm xuống cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 2 - 2,7 m", ông Sỹ cho biết thêm.