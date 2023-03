Quảng Ngãi: Công an đưa người tâm thần đi lạc về với gia đình ở Quảng Nam

Chiều 25.3, đại diện lãnh đạo Công an H.Trà Bồng cho biết, lực lượng công an đã đưa một người đàn ông nghi bị bệnh tâm thần đi lạc về gia đình ở xã Trà Giang, H.Bắc Trà My.

Công an H.Trà Bồng đưa người đàn ông bị bệnh tâm thần về với gia đình ở xã Trà Giang, H.Bắc Trà My (Quảng Nam) CÔNG AN H.TRÀ BỒNG CUNG CẤP

Ngày 24.3, Công an TT.Trà Xuân (H.Trà Bồng) làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện một người đàn ông tay cầm dao nhọn, đi lang thang ở khu vực chợ Trà Bồng. Thượng úy Bùi Duy Hạnh tiếp cận, tước con dao trong tay người đàn ông để tránh nguy hiểm cho người dân và đưa người này về trụ sở để tìm hiểu.

Thượng úy Bùi Duy Hạnh tiếp cận, tước con dao trong tay người đàn ông CÔNG AN H.TRÀ BỒNG

Qua làm việc, lực lượng công an phát hiện người đàn ông có dấu hiệu bệnh tâm thần. Người này khai tên là Bùi Văn Nhức (52 tuổi), ở thôn Môn, xã Trà Thanh, H.Trà Bồng.

Tuy nhiên, khi đối chiếu tra cứu nhanh thông tin từ dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an TT.Trà Xuân phát hiện ông Nhức ở xã Trà Giang, H.Bắc Trà My. Vì vậy, đơn vị liên hệ xác minh và xác định ông Nhức cư trú trùng với dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngay sau đó, Công an TT.Trà Xuân báo cáo với Công an H.Trà Bồng và được lãnh đạo đơn vị đồng ý cử tổ công tác gồm 3 cán bộ, chiến sĩ và ô tô đưa ông Nhức về xã Trà Giang. Công an TT.Trà Xuân còn hỗ trợ đồ dùng cá nhân và 200.000 đồng cho ông Nhức.

Công an TT.Trà Xuân hỗ trợ tiền và đồ dùng cá nhân cho người đàn ông Nhức CÔNG AN H.TRÀ BỒNG CUNG CẤP

Gia đình cho biết ông Nhức bị bệnh tâm thần, đi lạc nhiều ngày. Gia đình tổ chức tìm kiếm ông Nhức nhưng chưa có kết quả. Gia đình cảm ơn tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an TT.Trà Xuân đã chăm sóc chu đáo và không ngại đường xa đưa ông Nhức về nhà.