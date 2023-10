Quảng Ngãi đánh thức du lịch biển, đảo

Đảo Lý Sơn trong tương lai sẽ là trung tâm du lịch quốc gia THANH TRUNG

Những bãi biển chỉ thấy là mê

Nhiều năm qua, khách du lịch đến Quảng Ngãi chỉ đi thẳng ra đảo Lý Sơn, thăm thú mấy ngày rồi quay về. Lượng khách du lịch vào đất liền và đi tham quan danh thắng ở Quảng Ngãi còn quá khiêm tốn. Lý do thì nhiều, nhưng chủ yếu du khách không biết dọc bờ biển 130 km của Quảng Ngãi có hàng loạt bãi biển hầu hết còn hoang sơ, thơ mộng, kỳ vĩ, đẹp lung linh không kém những thắng cảnh biển ở các tỉnh, thành cả nước.

Ở H.Bình Sơn, ngoài biển Khe Hai còn có rất nhiều bãi biển cát trắng dài mênh mông, những gành đá do thiên nhiên ban tặng với vẻ đẹp mộc mạc, hoang vu khó tả, ít người khám phá. Ai từng đi biển Ba Làng An, xã Bình Châu, nếu không thuê thuyền, ca nô đi ra các bãi đá lô nhô trên đầu con sóng bạc cách bờ biển chừng vài trăm mét, sẽ tiếc nuối vô cùng. Chỉ riêng hòn Nhàn, một nhóm du khách từ Đà Lạt đến đây đã thốt lên: Chẳng khác gì thắng cảnh ghềnh Đá Đĩa (Phú Yên).



Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi giới thiệu về du lịch Quảng Ngãi tại Hàn Quốc T.HẬU

Trước khi lên hòn Nhàn, sẽ thấy hàng trăm, hàng ngàn con cua đá chạy tứ tung, nấp vào các ghềnh đá nhấp nhô. Ở hòn Nhàn, không biết ai trồng mà rau muống biển nở tím giữa vùng biển xanh. Đứng trên đỉnh hòn Nhàn giữa hoàng hôn sẽ thấy cái đẹp vô cùng tận nơi này. Cái đẹp giữa muôn trùng, thấy đâu đây chất chứa nỗi niềm cô liêu, lãng mạn vô bờ.

Tạm biệt dãy đá ngàn năm do núi lửa tạo ra ở Ba Làng An, đi lên hướng tây H.Bình Sơn chừng 10 km, sẽ thấy bãi biển Châu Tân (xã Bình Châu) tiếp giáp với bãi biển An Sen (xã Bình Tân Phú). Bờ biển cát trắng trải dài bên rừng cây dương rì rào. Hai bãi biển này có cát trắng, biển xanh quanh năm, không hề vấy bụi. Vài năm nay, khách trong tỉnh Quảng Ngãi tụ tập về đây chật kín trong ngày hè, nhất là vào ngày cuối tuần.

Đi vào phía nam, còn hàng loạt bãi biển trong xanh với bờ cát thoai thoải như: Biển Mỹ Khê và biển Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi), biển Đức Minh (H.Mộ Đức), biển Sa Huỳnh, Hóc Mó (TX.Đức Phổ)… Mỗi nơi một vẻ đẹp cuốn hút khác nhau.



Giải bơi vượt biển ở Lý Sơn năm 2023 H.DANH

Đánh thức du lịch biển, đảo

Biển Quảng Ngãi quả là nguồn tài nguyên khổng lồ với hàng loạt các bãi biển đẹp. Chỉ riêng đảo Lý Sơn, du khách đi chầm chậm mới khám phá, thưởng ngoạn hết vẻ đẹp nơi đây.

Lý Sơn là bảo tàng sống của nhiều thể loại: Từ khảo cổ, địa chất, văn hóa phi vật thể, lịch sử và nổi tiếng nhất những đội binh phu từ đất này đi Hoàng Sa, Trường Sa để bảo vệ chủ quyền biển đảo của hàng trăm năm trước.

Những năm qua, để thu hút du khách tham quan du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển, vui chơi giải trí, thể thao, khám phá, Quảng Ngãi đã thực hiện hàng loạt công tác kích cầu du lịch trên đảo Lý Sơn. Nhờ đó, mỗi năm, Lý Sơn đón hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước.

Trong định hướng của tỉnh và Trung ương, đảo Lý Sơn được đầu tư phát triển trở thành trung tâm du lịch quốc gia... Trước khi hình thành như dự kiến, Quảng Ngãi tổ chức liên tục các chương trình văn hóa, thể thao gắn liền với những sản phẩm du lịch có sẵn để tăng sức hút. Riêng từ đầu năm 2023, với sự kiện "Lý Sơn - Kỳ quan biển, đảo", đã thu hút hàng ngàn du khách, vận động viên tham gia bơi vượt biển, bóng chuyền bãi biển, giải chạy marathon, dù lượn, đua thuyền…



Cảnh đẹp nên thơ ở bãi biển Mỹ Khê, TP.Quảng Ngãi HẢI PHONG

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, tỉnh này đang định hướng phát triển mạnh 3 dòng sản phẩm du lịch: Lấy du lịch biển - đảo làm mũi nhọn, du lịch văn hóa làm trọng tâm và du lịch sinh thái làm nền tảng cho phát triển du lịch bền vững. Theo đó, Quảng Ngãi lấy Lý Sơn làm hạt nhân trong tứ giác phát triển: Lý Sơn - Bình Sơn - Mỹ Khê - Sa Huỳnh, khai thác tốt tài nguyên du lịch biển, đảo và dần dần hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, tổ hợp giải trí có quy mô lớn.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung kêu gọi, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2026, Quảng Ngãi tập trung vào các dự án trọng điểm như: Khu dịch vụ - du lịch An Vĩnh và Khu dịch vụ - du lịch Đồng Hộ, An Hải (Lý Sơn); Khu du lịch sinh thái Cà Đam và Khu du lịch sinh thái Trà Bói (H.Trà Bồng).