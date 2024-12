Quảng Ngãi: Hỗ trợ cán bộ dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính ra sao?

Ngày 10.12, kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đã thông qua Nghị quyết số 33 về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức bị dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở TP.Quảng Ngãi, H.Mộ Đức và TX.Đức Phổ.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi cuối năm ẢNH: P.A

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 ở tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo Nghị quyết số 1279 ngày 14.11.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Nghị quyết số 33 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi vừa được thông qua, cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nếu nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành được hỗ trợ một lần với mức 9 triệu đồng/1 năm làm việc có đóng BHXH bắt buộc đảm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã.

Nếu cán bộ, công chức cấp xã trước đó có tham gia hoạt động không chuyên trách thì hưởng 5,1 triệu đồng/năm trong thời gian đảm nhiệm công việc không chuyên trách ở cấp xã.

Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ từ 12 - 24 tháng kể từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành được hỗ trợ một lần, bằng 50% mức hỗ trợ; nếu nghỉ công tác sau thời gian 24 - 36 tháng được hỗ trợ một lần, bằng 30% mức hỗ trợ. Nếu nghỉ công tác sau thời gian 36 tháng được hỗ trợ một lần, bằng 15% mức hỗ trợ nêu trên.

Với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng, được hỗ trợ một lần với mức 5,1 triệu đồng/năm làm việc trong thời gian đảm nhiệm chức danh làm việc này.

Trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước đó từng có thời gian công tác là cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã thì được hỗ trợ một lần với mức 9 triệu đồng/năm làm việc trong thời gian công tác, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Các đại biểu tham dự cuộc họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: P.A

Theo Nghị quyết số 1279 ngày 14.11.2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP.Quảng Ngãi sẽ sắp xếp xã Nghĩa An và xã Nghĩa Phú thành xã An Phú có diện tích tự nhiên là 7,69 km2 và quy mô dân số là 31.306 người. Xã An Phú giáp các xã Nghĩa Hà, Tịnh Khê, Tịnh Long (TP.Quảng Ngãi); H.Mộ Đức, H.Tư Nghĩa và biển.

Sau sắp xếp, TP.Quảng Ngãi còn 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 9 phường và 13 xã.

Tại H.Mộ Đức sẽ thành lập xã Thắng Lợi trên cơ sở sắp xếp lại đơn vị hành chính của 2 xã Đức Lợi và Đức Thắng. Xã Thắng Lợi có diện tích tự nhiên là 16,38 km2 và dân số là 16.965 người.

Xã Thắng Lợi giáp xã Đức Chánh, xã Đức Nhuận; H.Tư Nghĩa, TP.Quảng Ngãi và giáp biển. Sau sắp xếp này, H.Mộ Đức còn 11 xã và 1 thị trấn.

Ở H.Tư Nghĩa, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh từ việc lấy một phần diện tích và dân số xã Nghĩa Mỹ và Nghĩa Phương nhập vào TT.Sông Vệ. Sau khi điều chỉnh, TT.Sông Vệ có diện tích 6,42 km2 và dân số là 15.044 người.

Ngoài ra, điều chỉnh phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Nghĩa Mỹ vào xã Nghĩa Phương. Sau khi nhập, xã Nghĩa Phương rộng 7,31 km2 và dân số là 10.127 người. Như vậy, sau khi sắp xếp các xã nói trên, H.Tư Nghĩa có 11 xã và 2 thị trấn.

Sau khi tỉnh Quảng Ngãi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nói trên, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư 55 người (gồm 36 cán bộ và công chức cấp xã và 19 người hoạt động không chuyên trách).