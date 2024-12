Quảng Ngãi hướng đến GRDP tăng 7,5 - 8% vào năm 2025

Ngày 11.12, ngày cuối của kỳ họp cuối năm 2024, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó quyết tâm đầu tư, nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với tổng kinh phí 130 tỉ đồng, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi tại kỳ họp HĐND tỉnh lần 29, kỳ họp cuối năm 2024 ẢNH: P.A

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng mới 2 khối nhà và hành lang cầu nối có tổng diện tích sàn khoảng 10.410 m2. Trong đó, khối nhà khoa y học nhiệt đới, kho hành chính, kho lưu hồ sơ với diện tích sàn khoảng 3.000 m2. Xây dựng hành lang cầu nối diện tích sàn khoảng 360 m2 và các hạng mục phụ trợ: trạm biến áp, sân đường giao thông, bồn hoa cây xanh; mua sắm mới một số trang thiết bị văn phòng, thiết bị xây dựng và thiết bị y tế.

Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả và toàn diện trong công tác khám chữa bệnh, hoàn thiện bệnh viện để xứng tầm là bệnh viện hạng 1. Dự án xác định là nhóm B, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ngãi.

Phấn đấu đạt GRDP từ 7,5 - 8,5%

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh này đã xây dựng phương án tăng trưởng kinh tế năm 2025. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 tăng từ 7,5 - 8,5%.

GRDP bình quân đầu người phấn đấu tăng lên khoảng 4.710 USD/năm (năm 2024 là 4.460 USD/năm); tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ trong GRDP chiếm khoảng 71 - 72%; năng suất lao động xã hội tăng 7,5 - 8,5%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 38.000 - 39.000 tỉ đồng. Đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 2,21%: miền núi giảm 11,07%, đồng bằng giảm 0,35%.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi cử tri và nhân dân, doanh nghiệp cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm và nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kêu gọi cả tỉnh đồng lòng thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

ẢNH: P.A

Ngoài ra, trong năm 2025, Quảng Ngãi được Trung ương giao dự toán thu ngân sách 31.950 tỉ đồng. Chỉ tiêu này cao nhất so với các năm trước đó (năm 2024 là 25.420 tỉ đồng), tăng 25,7% so với dự toán giao năm 2024, tăng 8,3% so với kết quả thực hiện được của năm 2024.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đây là mục tiêu phấn đấu nhưng cũng là áp lực thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, nhất là trong bối cảnh giá dầu trên thị trường thế giới đang giảm so với dự toán giá dầu Trung ương giao (80 USD/thùng). Chưa kể thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh đang trầm lắng, các dự án có nhiều vướng mắc về cơ chế, nên khả năng thu tiền sử dụng đất năm 2025 sẽ đạt thấp.

Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ phấn đấu thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2025 vượt 5% so với dự toán Trung ương và HĐND tỉnh Quảng Ngãi giao.