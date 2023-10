Quảng Ngãi: Khởi tố 6 bị can trong vụ chém người tại sân bóng đá

Ngày 10.10, Công an H.Trà Bồng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng đã khởi tố thêm 4 bị can về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra vụ chém người tại sân bóng đá thôn Gò Rô (xã Trà Phong, H.Trà Bồng).

4 bị can bị khởi tố, gồm: Hồ Vĩnh Kỳ (16 tuổi), Hồ Việt Quốc (16 tuổi), Hồ Tôn Ny (16 tuổi) và Hồ Văn Sinh (19 tuổi, cùng ở xã Trà Phong).

Nhóm bị can bị Công an H.Trà Bồng khởi tố CÔNG AN H.TRÀ BỒNG

Theo kết quả điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 15 giờ ngày 12.9, Hồ Việt Cường (21 tuổi) và Đinh Văn Viện (19 tuổi, đều ở xã Trà Phong) cùng với Hồ Vĩnh Kỳ, Hồ Việt Quốc, Hồ Tôn Ny, Hồ Văn Sinh sử dụng dao tự chế chém H.V.M. (17 tuổi, ở xã Trà Xinh, H.Trà Bồng) tại sân bóng đá thôn Gò Rô.

Vết chém phía sau gáy cổ làm M. bị thương nặng, rất may được đi đưa cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hung khí gây án CÔNG AN H.TRÀ BỒNG

Nhận được tin báo, sau gần 2 giờ đồng hồ truy xét, lực lượng Công an H.Trà Bồng đã bắt 6 người liên quan đến vụ việc, đồng thời tạm giữ 1 xe máy và hung khí gây án để phục vụ công tác điều tra.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngay trong ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng thực hiện tạm giam đối với Hồ Việt Cường và Đinh Văn Viện. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Bồng khởi tố 2 bị can Cường và Việt về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra vụ dùng dao tự chế chém người tại sân bóng đá nói trên.